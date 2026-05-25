Sus fans dicen que, cuando habla, en cuatro palabras pronuncia cinco groserías. Para muchos Don Gerardo Fernández Noroña es un payaso, folklórico y hablantín.

Sin embargo tiene lo suyo, de lo contrario no se mantendría vigente en el escenario nacional.

Poca prensa en su reciente gira por Tula, Jaumave, Bustamante, El Mante y Aldama, donde fue atendido por los alcaldes guindas.

En Bustamante hizo comprometer a la gente que asistió al mitin, a que “nos van ayudar a sacar a los culebras del Prian de la presidencia” del pueblo. Hay un cacicazgo familiar desde hace largos trienios.

Por esa falta de seriedad no trascendieron los “destapes” que hizo de sendos aspirantes a la gubernatura, sus compañeros en el Senado Olga Sosa y José Ramón Gómez. De entre ellos va salir el “bueno”, dijo.

Y tiene razón el grosero pero fiel morenista. El y ella son los más “paseados”, posicionados, los que conocen cada rincón de Tamaulipas, que han delineado una estructura para el momento en que el partido tome su decisión, allá por diciembre del 2027.

Casi en la clandestinidad, en un video, como si fuera secreto de Estado, dijo que son los precandidatos que quedan en el juego de Morena como prospectos por la gubernatura en 2028.

Le damos la razón a Noroña. A los otros aspirantes, hombres y mujeres, les faltaron baños de polvo y sol, les faltó pueblo, hacer hondos los caminos. La gubernatura no se gana desde el escritorio, columnas periodísticas ni redes sociales. Se gana caminando, soportando calores y, sobre todo, afrontando reclamos.

Olga y JR llevan años en la talacha, conocen los casi 1,200 ejidos, colonias, saben quiénes son los operadores y líderes naturales de cada comunidad, liderazgos regionales y estructuras.

Hay otros nombres que aparecieron, pero no lograron una conexión popular fuera de sus respectivos círculos. Construir liderazgos estatales ganadores lleva tiempo y esfuerzo, sacrificio y soportar guerra sucia.

Otro detalle: Si Morena decide que la candidatura de 2028 debe ser para mujer -criterios de paridad-, el tablero estaría virtualmente definido.

Si está “safado” -como algunos dicen-, o no, lenguaje soez e hiriente, Don Gerardo ocupa un lugar en la estructura nacional morenista y, por algo, en esta gira lo arroparon liderazgos formales del partido y Sosa y Ramón nunca lo dejaron solo.

Y le dimos una “vuelta” a las iniciativas de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal en materia de cerrar el paso a políticos relacionados con el crimen organizado, y anular comicios por intervención de personas y gobiernos extranjeros.

Es algo urgente. Concede a los congresos estatales, organismos públicos locales y tribunales electorales un plazo máximo al 5 de junio para empatar leyes con el ordenamiento federal. Nuestra legislatura 66 que preside Humberto Prieto Herrera tendrá que echarle todos los kilos.

No es problema la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que debe quedar en el INE para acumular información de la Fiscalía General de la República, Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Centro Nacional de Inteligencia.

La reforma que debe empatar la Carta Estatal y leyes derivadas, es para anular elecciones cuando desde el extranjero se de intervención, intromisión, financiamiento, presión, coacción o cualquier acto que tenga como fin influir en los procesos federales y locales.

Esto nos recuerda que, en 2021 el Gobernador Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, fue acusado de financiar la campaña del candidato del PRI, PAN y PRD al gobierno de San Luis Potosí, César Octavio Pedroza. Al final los órganos del viejo INE y Tribunal Electoral aflojaron y le dieron vuelta a la página. Todos inocentes.

Y muy comentada la “modalidad” del informe que rendirá la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de mayo, para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo en las urnas. Para evitar traslado de gente a la gran capital, se reunirán en las plazas principales de pueblos y ciudades.

El mensaje de la Presidenta se trasmitirá vía Internet para toda la República y lo captarán los grupos de militantes.

Tema aparte, el ex Gobernador FJGCV se quedó sin abogado defensor al fallecer don Javier Coello Trejo. El señalamiento es que el ex Fiscal de Hierro recibió millones del GobTam por la defensa personal de Francisco.

Datos publicados de prensa dicen que, entre 2016 y 2021 Coello, Roberto Gil Zuarth y su despacho recibieron más de 46 millones del gobierno de Estado por “servicios de asesoría” a Cabeza.

En 2025 el Congreso del Estado ordenó reabrir las cuentas de esos años para llegar a la verdad. Los resultados no se dieron a conocer.

A partir de este lunes la UAT, a través de la facultad de Medicina Veterinaria, puso en marcha las brigadas de apoyo para combatir y contener al gusano barrenador del ganado.

Todos contra el barrenador: Gobierno del Estado, UAT, secretaría de Desarrollo Rural, Unión Ganadera, Cotacyt.

El Gobernador Américo Villarreal encabezó en el plantel CONALEP Victoria la ceremonia de honores de los lunes. Como parte del programa Tamaulipas Lee, entregó de manera simbólica libros de lectura a 17 representantes de grupo.