Jaumave,Tamaulipas.-La indignación estalló entre padres de familia del Jardín de Niños Rosaura Zapata, ubicado en la Zona Centro del municipio de Jaumave, Tamaulipas, quienes denunciaron públicamente la falta de energía eléctrica que desde hace más de un año afecta a los alumnos y personal educativo.

Con cartulinas colocadas en la institución, los padres expresaron su hartazgo y exigieron una solución inmediata a las autoridades educativas y del Gobierno del Estado.

“¡Nuestros niños están sufriendo debido a las altas temperaturas!”, se lee en uno de los mensajes.

Otro reclamo señala:

“En año y medio no han podido solucionar este problema, ¡YA BASTA!”

Los padres denunciaron que, debido a la falta de electricidad, los alimentos de los desayunos escolares se echaron a perder, afectando directamente a los estudiantes.

“¿Qué almorzarán nuestros hijos?”, cuestionaron en otra de las cartulinas colocadas en el plantel.

Además del intenso calor dentro de las aulas, las familias advirtieron que los menores están expuestos a enfermarse por las condiciones en las que toman clases diariamente.

La protesta exige la intervención inmediata de la SEP, del ITIFE y del Gobierno del Estado para resolver un problema que, aseguran, ha sido ignorado durante demasiado tiempo.

Padres de familia advirtieron que no quieren esperar “una semana más” y demandaron acciones urgentes para garantizar condiciones dignas y seguras para los estudiantes.