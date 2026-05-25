Mientras muchos gobiernos siguen creyendo que apoyar a los jóvenes significa únicamente organizar eventos deportivos, regalar becas o tomarse la foto protocolaria, en Nuevo Laredo parece que el mensaje va caminando hacia otro terreno, invertir también en la mente, las emociones y la preparación personal de quienes serán el relevo generacional.

Y ahí es donde entra el llamado “Foro Juventudes 2026”, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza Carmen Lilia Canturosas, junto con el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud.

No fue un evento menor.

Cientos de estudiantes de preparatorias y universidades llenaron el Centro Cultural de Nuevo Laredo para participar en un espacio enfocado en temas que pocas veces se ponen sobre la mesa con seriedad, salud mental, liderazgo, amor propio, manejo emocional, motivación personal y construcción de relaciones sanas.

Porque sí, aunque algunos todavía quieran minimizar estos asuntos, las nuevas generaciones enfrentan presiones distintas, estrés constante, ansiedad, incertidumbre sobre el futuro y una batalla silenciosa que muchas veces nadie ve.

Y entender eso también es gobernar.

Carmen Lilia lo dijo claro frente a los jóvenes, prepararse, alzar la voz y hacer equipo con sus familias, maestros, amigos y con la propia ciudad.

El mensaje no fue casual.

La alcaldesa sabe que una ciudad que quiere crecer no solamente necesita calles, inversión o infraestructura. También necesita juventudes fuertes, preparadas, emocionalmente sanas y con herramientas para enfrentar un mundo cada vez más complicado.

¿SE DIVIDE EL PAN NUEVO LAREDO?

En el PAN tamaulipeco está fuerte la carrera por la dirigencia estatal y, como era de esperarse, los aspirantes andan recorriendo el estado repartiendo saludos, promesas de unidad y tratando de sumar aliados antes de que llegue la hora de los votos internos.

Pero donde las cosas comienzan a verse más revueltas es en Nuevo Laredo.

Hace unas semanas, el ex alcalde Enrique Rivas apareció respaldando abiertamente a la fórmula integrada por Gloria Garza y César Verástegui “El Truko”, la cual representa el nuevo panismo que trata de rescatar a un partido que no se ha sabido recuperar de tantas derrotas. El mensaje parecía claro, cerrar filas, reagrupar al panismo neolaredense y comenzar desde ahora a construir el camino rumbo al 2027.

Muchos pensaron que el PAN local por fin estaba entendiendo que, después de tantas derrotas, la única manera de competir sería unidos.

Pero de repente algó pasó que cambia el panorama.

Este fin de semana, la fórmula contraria encabezada por Homeria López y Francisco Garza de Coss, la cual representa al cabecismo puro, presumió un video donde aparece Iliana Medina, identificada con el mismo grupo político de Enrique Rivas, anunciando muy sonriente su incorporación al proyecto rival.

El detalle es que el 2027 ya no está tan lejos.

El PAN volverá a enfrentar elecciones y necesitará algo más que discursos reciclados para competir seriamente contra Morena. Tendrán que encontrar un candidato que realmente conecte con la ciudadanía y no solamente con los grupos internos del partido y lo principal, salir unidos si es que buscan ganar.

Por ahora comienzan a sonar varios nombres.

Se menciona nuevamente a Yahleel Abdala para buscar por tercera ocasión la alcaldía, aunque también empieza a tomar fuerza el regidor Gamaliel Infante, quien poco a poco ha construido presencia e imagen dentro del panismo local.

Y desde luego, tampoco hay que perder de vista a Félix “El Moyo” García, que mantiene vivas sus aspiraciones políticas esperando que la moneda caiga de su lado.

Por eso, la gran incógnita será saber cómo quedará el PAN después de la elección interna estatal, ¿unidos o peleados?

Porque una cosa es competir entre compañeros… y otra muy distinta es recoger los pedazos después de la batalla.