Más de cuarenta negocios comerciales de Nuevo Laredo han aceptado hasta ahora, participar en el programa de promoción “Hecho en México” y “Hecho en Tamaulipas”, gracias a que los ha ayudado a crecer y posicionarse en el mercado estatal y nacional.

Se trata de un programa establecido de manera coordinada por el gobierno del Estado y el Ayuntamiento que encabeza Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, que ha resultado exitoso en el corto plazo.

De manera coordinada, lo gobiernos estatal y municipal constataron que los negocios neolaredenses cumplieron con los requerimientos necesarios para acceder a los apoyos de la Secretaría de Economía y recibir estos distintivos con los que podrán impulsar sus productos en otros puntos fuera de la entidad.

“Gracias a los apoyos del gobierno municipal y del gobierno del Estado, hemos podido remodelar nuestros negocios, crecer y dar trabajo a más familias, y además hoy ya nos identifican en la ciudad, lo que nos permite avanzar”.

De esta manera se expresó Rosaelia Tejeda, quien compartió su experiencia tras integrarse a estos programas.

En tanto que María Hernández destacó que la participación en bazares y eventos organizados por el municipio de Nuevo Laredo, han sido clave para ampliar su alcance.

“Nos han invitado a muchos espacios donde podemos vender y darnos a conocer; eso nos ha ayudado muchísimo a llegar a más personas y a hacer crecer nuestro negocio”, señaló.

Del mismo modo, Janet Sánchez resaltó el acompañamiento recibido durante todo el proceso de formalización.

“El gobierno nos ha guiado desde el registro de la marca hasta obtener distintivos como “Hecho en Tamaulipas” y “Hecho en México”; ha sido un apoyo muy importante para consolidar nuestro proyecto” comentó el ciudadano beneficiado.

El Ayuntamiento de Nuevo Laredo ha reiterado que estos distintivos no solo fortalecen la identidad local, sino que también generan confianza en los consumidores y facilitan la integración de los productos neolaredenses en nuevos mercados.

“Estoy muy agradecida con la presidenta municipal de Nuevo Laredo porque gracias a estos programas, capacitaciones y bazares, nuestros negocios están creciendo y se nos están abriendo más oportunidades”, afirmó Elizabeth del Angel, reconociendo así el respaldo directo de la administración municipal para el crecimiento de su empresa.

Por su parte, el Gobernador Américo Villarreal Anaya se entrevistó en la Ciudad de México con el flamante titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, a quien presentó proyectos estratégicos.

Se trata del Puerto Interior de Tamaulipas y la Administración Portuaria Integral de Matamoros, que siguen avanzando de la mano del gobierno de México, para generar desarrollo y bienestar para los tamaulipecos, según rezan los boletines de prensa.

En su encuentro con los encumbrados funcionarios de la Ciudad de México, el mandatario cuerudo puso de manifiesto la importancia y trascendencia de la contribución de Tamaulipas, que destaco como el Estado con mayor flujo comercial entre México y Estados Unidos, a través de los 19 cruces internacionales a lo largo de la frontera norte.

En este encuentro acompañaron al Gobernador, el titular de la Administración Portuaria Integral Gustavo Guzmán Fernández; la sub-secretaria de inversión de la Secretaría estatal de Economía, Anabel Flores Garza, y el secretario técnico de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro.

Por su parte, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, junto con su esposa, la licenciada Isolda Rendón de Anaya, encabezó el festejo conmemorativo del Día Internacional de la Danza, con una velada artística de ritmo y color.

El evento se llevó a cabo en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, ante cientos de asistentes que disfrutaron de una presentación artística de ritmo y color, a cargo de agrupaciones universitarias y compañías de danza de la capital tamaulipeca.

El Rector Anaya emitió un mensaje donde hizo destacar la importancia de generar espacios donde el talento, la creatividad y las expresiones artísticas, encuentren respaldo instituciona, para proyectarse hacia la sociedad.

Subrayó que estas actividades fortalecen la formación integral del estudiantado, favorecen el desarrollo pleno de la comunidad universitaria y reflejan el compromiso de la UAT por impulsar iniciativas cercanas a la ciudadanía que promueven sensibilidad, participación y cohesión social.