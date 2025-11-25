No se lo que hoy vaya a suceder hoy en México. Esta anunciada una protesta de los transportistas, que se quejan de la inseguridad, que son victimas de robos como de extorsiones. El propósito es parar todo el país.

Las protestas no son algo nuevo. En la practica han sido de toda la vida, pero se acepta que fue con la revolución industrial donde se magnificaron: era en contra de la desigualdad, las injusticias y la explotación laboral.

Las protestas que en un principio fueron por asuntos laborales, ya cubre otros aspectos: desde los ambientales, los problemas de género, educativos y no se diga los que tienen que ver con la inseguridad, las desapariciones forzadas, entre otros.

Como iconos, las protestas de Gandhi, que pregonada la resistencia pacifica; de Martin Luther King, con el fin de conseguir el voto para los afroamericanos en los Estados Unidos; la protesta estudiantil en Francia, que fue conocida como “la imaginación al poder”; aquí la del Movimiento del 68, del 2 de octubre, para recordar la masacre estudiantil por Diaz Ordaz y la del 8 de marzo, que se desarrolla cada año para rememorar la lucha de la mujer y sus derechos.

Por regla las protestas son en contra del Estado o de los gobernantes, a quienes se le reclama comportamientos contrarios a la democracia, incumplimiento de políticas publicas o mejores condiciones educativas, salarias, seguridad, entre otras cosas. Son por lo regular, condiciones que son visibles, que se ven, que se sienten y es imposible negar.

Para el Estado, al menos al de hoy, las protestas son orquestadas por la oposición, por la ultraderecha… No admiten que haya gente del pueblo que este en su contra, insatisfechos, por la forma de gobernar. Y, en ese tenor, la secretaría de gobernación fue clara: los lideres de los bloqueos tienen carpetas de investigación, por afectar las vías de comunicación y piden que aporten pruebas… imagino, de que son asaltados, extorsionados o asesinados.

La cuestión es que no se puede tapar el sol con el dedo: la corrupción e impunidad es evidente; la ineficiencia gubernamental igual… el país requiere crecimiento económico, la gente protección a su integridad personal y patrimonial. Le responden a Rosa Isela: “No es político, les prometemos que si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar, muchos votaríamos por ustedes”