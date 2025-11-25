El dicho “El prietito en el arroz” hace alusión a que hasta en las mejores familias nunca falta alguien que eche a perder las cosas, que sea de las piezas musicales mejor ejecutadas la nota discordante.

Y HUMBERTO PRIETO está resultando ser el prietito en el arroz de MORENA, no lo digo yo, lo dicen hasta quienes han defendido a capa y espada los colores guindas, como el joven activista reynosense LUIS MIGUEL IGLESIAS que, de acuerdo a información que circula en redes sociales no solo cuestiona todo lo que PRIETO HERRERA puede estar facturando desde el congreso, sino que también pide que se le investigue por corrupción y nepotismo. Pero además está el sentir de otros actores políticos de ese partido que ven como el Presidente del Congreso Local genera más pena que gloria a su instituto político.

Pues un día si y el otro también le aparecen a PRIETO prietitos, acciones poco ortodoxas, aunque él se esmera en desmentir tales situaciones, con documentos le ponen en evidencia, ejemplo, aun le siguen cuestionando sobre una nómina oculta donde tenía registrada a su esposa, aparte, le señalan de traficar con influencias para que la empresa de su padre, donde el propio PRIETO HERRERA fue administrador, tenga jugosos contratos en obra, además el engaño a ciudadanos para lucrar políticamente, como señala IGLESIAS.

Pero no solo es lo que digan personajes extremos, Igual hay la sospecha que, de ahí mismo, del Congreso local, están metiendo en aprietos a PRIETO, pues la filtración de información a la cual quizá solo tienen acceso los inquilinos del edificio contiguo al Rio San Marcos, gente cercana al diputado morenista, antes panista, no es casualidad o descuido de alguien, se ve que lleva la intención de exhibirlo. ¿será que ya les es incómodo? O quiza están ciertos que quien traiciona una vez lo hace siempre.

Aparte de sacarle los trapitos sucios al sol a PRIETO y traerlo ocupado excusándose, desde adentro lo hacen ver como el prietito en el arroz de Morena y le ponen el sello de corrupto, que utiliza su puesto para beneficiar a sus familiares, que habla sin sustento y anda más preocupado en la elección del 2027 que en el compromiso actual que es legislar por el bien de los tamaulipecos.

Alguien, de ahí mismo, del Congreso local, quizá muy cercano a PRIETO, tanto que hasta le llame amigo, es seguramente uno u una de los que están aprovechando los cuestionamientos en contra de HUMBERTO y para maximizar el asunto los distribuyen, como dijera el viejo programa de televisión, para que todo México se entere, tanto que hasta el caso llega a la mañanera.

O, dígame Usted, ¿cómo llegó a los medios de comunicación los recibos de pago de la esposa de PRIETO que cobraba, supuestamente sin trabajar en el poder legislativo?, que de entrada no es correcto siendo su esposo el Presidente, pero bueno, los documentos no vuelan solos, tampoco por arte de magia quedan al descubierto, alguien les dio un empujoncito.

Lo de los contratos millonarios de la empresa de su padre, de la cual HUMBERTO PRIETO era administrador y que hay quienes dicen se le otorgaron gracias al tráfico de influencias del Presidente del Congreso local en la 66 legislatura, pues esa información, que por cierto trascendió también a nivel nacional, pudo haber salido de cualquier lugar o de alguien que conoce muy bien el actuar del legislador y tiene acceso a información oficial, pero ese es otro cantar.

Hace días circulo la versión de que PRIETO andaba muy molesto y hasta se dijo que investigarían quien filtró la relación de los 40 aspirantes a dirigir los destinos de la Fiscalía General de Tamaulipas, ¿peca de distraído o inocente?, ni modo que no sepa conductos, en que manos estaba y para que fines se podía utilizar.

El problema es que quizá la lista llegó primero a redacciones que al escritorio del mandatario estatal y ese ya es un serio problema, significa que tiene gente cercana que le está traicionando con el fin de que en su momento quede descartado para la presidencia municipal de Reynosa donde, por cierto, son varios los aspirantes a ese puesto y casualmente hay varios legisladores con las mismas ambiciones y de ese municipio, dicen que continuamente unos ojos claros le siguen los pasos.

Muy ingenuo tendría que ser HUEMBERTO PRIETO para no alcanzar a ver quiénes son realmente sus amigos, diga lo que diga, para varios guindas, PRIETO sigue siendo un advenedizo, no es de los iniciadores de MORENA, llegó a ese partido por circunstancias no porque desde siempre comulgara con los preceptos guindas y eso lo tienen bien presente dos o tres personajes que también desean que su partido les favorezca y aparecer en el 2027 en la boleta electoral por la Presidencia municipal de Reynosa.

Hay quienes dicen que hay fuego amigo en el Congreso local y la verdad todo puede ser posible y seguramente quienes están exponiendo a PRIETO, desde adentro, deben de estar más que felices que él anda enloquecido peleando hasta con sombras del pasado, cuando al enemigo lo puede tener más cerca de lo que cree y viste de su mismo color.

En fin, la situación es que muchos personajes que comulgan con el partido guinda ya ven a HUMBERTO PRIETO, como el prietito en el arroz de MORENA, por la forma en la que le están evidenciado y exponiendo su tráfico de influencias, tanto para que su esposa cobrara en el Congreso Local como para que la compañía de su Padre se lleve contratos millonarios, parece que el diputado tiene al enemigo a su lado y debe de estar muy contento por el cómo PRIETO HERRERA anda entretenido peleando con su pasado para distraer la atención.