#SotoLaMarina #Tamaulipas – Una vez más, salen a la luz los elementos que en lugar de brindar seguridad, terminan manchando el uniforme. La Fiscalía General de Justicia del Estado suspendió de manera inmediata al agente Víctor Manuel “N”, luego de detectar presuntas irregularidades que revelan el incumplimiento de requisitos básicos para permanecer dentro de la corporación.

El procedimiento fue activado por la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, la misma área que constantemente exhibe a quienes se aprovechan del cargo o no cumplen con la ley, mostrando que dentro de la institución aún existen focos rojos que requieren depuración urgente.

El policía, adscrito a Soto La Marina, quedó fuera de funciones mientras se investiga, convirtiéndose en otro caso más que exhibe la necesidad de limpiar a fondo una corporación que por años cargó con malos elementos que dañaron la confianza ciudadana.

La Fiscalía señaló que esta suspensión forma parte de una estrategia para deshacerse de quienes no están a la altura, no respetan los reglamentos, o simplemente no cumplen lo que exige la responsabilidad de portar un arma y una placa.

La institución reiteró que no habrá tolerancia para los elementos que rompan la disciplina o empañen el trabajo de quienes sí cumplen, dejando claro que el proceso de depuración seguirá avanzando.

