“Le salió el tiro por la culata” es un viejo refrán popular que hace alusión a las acciones que salen mal y tienen un resultado contrario a la que esperaban, y si, eso le sucede a muchos encumbrados que luego de que se les descubren sus corruptelas, que el pueblo tiene constancia de su mal actuar, para limpiar su imagen ellos, los políticos tratan de justificarse de alguna manera, pero no siempre logran su cometido y sus dichos o hechos se vierten en su contra.

Justo eso parece le está pasando al gobernador de Michoacán, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, que como la ciudadanía tiene constancia de su mal actuar, sus intentos para justificar su irresponsabilidad y mejorar su imagen salen contraproducentes.

RAMIREZ BEDOLLA, ahora que CARLOS MANZO no puede defenderse, le acusa de haber dejado a Uruapan en bancarrota, pero solo logro con esa acción despertar más el enojo de la población en contra de la administración estatal.

Si BEDOLLA quería con esa declaración provocar que los seguidores de MANZO se decepcionaran y el movimiento claudicara, no lo logro, al contrario, despertó la indignación de la población, no solo oriundos de Uruapan, sino de todo México y hasta de el extranjero, pues se ve una acción cobarde achancando culpas contra alguien que ya no puede defenderse.

La gente de Uruapan asegura que el gobernador michoacano, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, a como dé lugar quiere desacreditar, el movimiento del sombrero, manchar la imagen de CARLOS MANZO.

Las redes sociales se volcaron a favor de MANZO y le cuestionan a BEDOLLA por qué no hiso esa declaración cuando el edil uruapense estaba vivo y, que así, con la valentía que acusa a una persona que ya no puede defenderse debería señalar a por los lugares donde están ubicados los generadores de violencia en ese estado.

Están los uruapenses muy indignados con las declaraciones de BEDOLLA, pues aseguran que CARLOS MANZO, fue el único edil que se ha preocupado por la gente, que día a día arriesgaba su vida para salir a pelear contra quien le hacía daño al pueblo.

Además, aseguran que nunca, como en la administración de MANZO, se vio en que se invertía el recuro, que hoy hay farmacias equipadas, mejores escuelas, CARLOS atendía directamente las necesidades de la población, la seguridad publica mejoro con él, razón por la que se ganó el respeto y cariño de todo el municipio y su nombre trasciendo en todo el país y más allá de las fronteras.

Creen los Uruapenses que la declaración de BEDOLLA, el decir que CARLOS MANZO dejo el municipio en quiebra, no es más que una justificación para escatimarle recursos a GRECIA QUIROZ viuda de MANZO para que su administración fracase y el nombre de su marido quede en el olvido.

Como dijera la Chimoltrufia, será el sereno, pero, aunque tanga razón BEDOPLLA, esta reciente la muerte MANZO, la gente sigue llorando su perdida, y que el gobernador salga prácticamente a culparlo de corrupto no es muy aceptable o prudente.

Le guste o no al Gobernador, para el pueblo de Uruapan CARLOS MANZO es un mártir y quieren que se respete su memora, razón por la que BEDOLLA debe tener más cuidado con los argumentos que quiere usar para tratar de contener el movimiento de la sombreriza, pues luego le sale el tiro por la culata.