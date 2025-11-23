Redacción | La Región Tamaulipas

Veracruz, Ver.— En la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Mar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a la ciudadanía a mantener una defensa permanente de la independencia, la soberanía nacional y los valores de justicia y verdadera democracia.

Desde el histórico Fuerte de San Juan de Ulúa, Sheinbaum afirmó que la historia demuestra que “no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”, y advirtió que México debe mantenerse alerta ante cualquier intento de injerencia externa respaldada por sectores conservadores.

La mandataria recordó episodios donde grupos conservadores intentaron recurrir a potencias extranjeras, como la Batalla del 5 de Mayo o los intentos de intervención durante la Revolución Mexicana. Subrayó que, a 200 años de la Independencia en la Mar, se honra también el papel de la Armada de México, cuya disciplina, valentía y trabajo diario garantizan la libertad del país.

Durante la ceremonia, Sheinbaum encabezó la cancelación del timbre postal conmemorativo, develó una placa y entregó condecoraciones al Mérito Bicentenario y Menciones Honoríficas a personal de la Secretaría de Marina.

Previo al acto oficial, inauguró el Museo Casa Benito Juárez, a 170 años de la expedición de la Ley Juárez, sitio donde el Benemérito de las Américas residió temporalmente con su gabinete.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que la institución mantiene su compromiso con la defensa del país y el apoyo a la población. Informó que, durante las recientes inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, se implementaron cinco puentes marítimos, 70 centros de acopio y 276 operaciones aéreas, beneficiando a 110 mil 676 personas.

