En solo cuatro días, más de diez mil tamaulipecos han accedido a estampar sus firmas para apoyar la propuesta de MORENA donde piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar la protección (amparo) que ostenta Cabeza de Vaca para impedir que sea sometido al escrutinio de la ley, por presumir que es corrupto.

El alto mando de ese partido político documentó los abusos, saqueos, corrupción, persecución política, endeudamiento irresponsable y abandono social cometidos por el Gobernador emanado del PAN y ahora se propone conseguir, con el apoyo ciudadano, que se le someta a juicio judicial.

Se han instalado mesas receptoras de firmas en plazas públicas de cuando menos diez municipios, a efecto de que los ciudadanos respalden la gestión de ese partido para que el repudiado panista y prófugo de la justicia sea obligado a comparecer ante la ley.

Cabeza de Vaca robó a manos llenas, al decir de sus detractores, y ahora que ya no se ampara en el poder político, se han desatado en su contra las fuerzas de oposición, para someterlo al imperio de la ley.

La recolección de firmas permanecerá activa hasta el 30 de noviembre e inclusive, extendiéndose a otras ciudades pues existe gran interés popular por participar en este movimiento social contra la corrupción.

En tanto que en Nuevo Laredo, el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal entregó nuevas unidades y equipamiento a la dirección municipal de Protección Civil y Bomberos.

Se busca fortalecer la infraestructura operativa y mejorar la capacidad d atención del gobierno de Nuevo Laredo en situaciones de emergencia donde se requiera la intervención de unidades motrices y personal de protección médica y civil.

“Proteger a quienes nos protegen es nuestra prioridad. Cada unidad y cada herramienta que entregamos es una inversión en la seguridad de Nuevo Laredo y en la integridad de nuestros héroes que trabajan sin descanso por nuestra comunidad”, señaló Cantúrosas Villarreal.

Entre el equipo entregado por Carmen Lilia se encuentran 4 unidades F-150 Crew Cab 4×4 V8 modelo 2025; 1 unidad Fast Attack (mini-bomba de ataque rápido), con una inversión total de 11 millones 849 mil 921 pesos.

A la dirección de Protección Civil y Bomberos se sumó la entrega de 5 unidades F-150 Crew Cab 4×4 V8 modelo 2025 y 2 ambulancias tipo 1 Ford 350 completamente equipadas, dando un total de inversión de 12 millones 323 mil 865 pesos.

Carmen Lilia dijo en su mensaje que cada peso invertido en Protección Civil y Bomberos es una inversión en salvar vidas y les pidió que cuiden las unidades y el equipamiento, que sean una extensión de su valor y profesionalismo, y que sigamos juntos construyendo un Nuevo Laredo más seguro.

En otros temas, le cantan Las Golondrinas a Irving Barrios Mojica pues el fiscal general de justicia no le apeteció aspirar a la reelección y este día se cierra el registro de aspirantes a sucederlo.

Paloma Guillén Vicente, que tiene una rica y variopinta experiencia en la cosa pública, es la aspirante más viable para el cargo, sin menoscabo de los méritos de otros brillantes abogados como Miguel Gracia Riestra.

Este fin de semana resolverá el Congreso local el nombramiento previo aviso del jefe del poder ejecutivo local, porque así lo establece la norma.

Retomamos temas de Nuevo Laredo para agregar que la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezará hoy jueves a las nueve de la mañana, la ceremonia del desfile cívico militar con motivo del aniversario de la Revolución.

Carmen Lilia y la comitiva en la que se incluye, por supuesto, a representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, se instalarán en la avenida Guerrero entre Maclovio Herrera y Héroe de Nacataz, a tiro de piedra del palacio municipal.