*La Asociación Horizontes galardonó a la subdirectora de Operaciones de la Secretaría General de Gobierno por su labor y defensa de las causas sociales.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.— Como parte de las acciones para reconocer a los victorenses destacados, la Asociación Horizontes Tamaulipas A.C. otorgó la distinción Al Mérito Ciudadano 2026 a Karla Ávalos, subdirectora de Operaciones de la Secretaría General de Gobierno.

El galardón, entregado por el presidente de la asociación, Alejandro Reyes Zúñiga, reconoce la trayectoria de la funcionaria estatal en la categoría de Servidor Público y por su constante labor en la defensa de las causas sociales.

Durante el evento, al que acudió en representación del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, la galardonada agradeció la distinción y destacó que el mérito no es individual, sino colectivo.

“Recibir este galardón me llena de orgullo y reafirma mi compromiso con el bienestar de nuestro estado. Este logro es resultado del trabajo diario de todo el equipo que conforma la Secretaría”, expresó tras recibir la presea.

Asimismo, Ávalos reiteró que continuará trabajando “con el corazón por Tamaulipas”, en estricta concordancia con la política de cercanía social impulsada por la administración estatal.

A través de sus redes sociales, el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas, felicitó a su colaboradora y reconoció a “Horizontes” por su iniciativa, subrayando que este tipo de acciones fortalece el vínculo entre ciudadanos y servidores públicos que contribuyen al desarrollo social.

Finalmente, destacó que el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal, seguirá respaldando estos espacios que enaltecen a quienes trabajan diariamente por el progreso de Tamaulipas.

La ceremonia de la Asociación Horizontes Tamaulipas A.C. reunió y reconoció a representantes de distintos sectores sociales y gubernamentales.