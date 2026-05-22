Al cierre del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el 30 de septiembre de 2030, el sector público de salud contará con 16 543 camas nuevas, contabilizadas las 7 404 adquiridas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, frente a las 5 308 que se pusieron en servicio con Felipe Calderón y las 3 906 con Enrique Peña, lo que sumaría 9 214, de 2006 a 2018, frente a las abiertas por los dos presidentes de la Cuarta Transformación, siempre y cuando se cumplan las metas anunciadas por CSP significará un crecimiento del 80%.

Mas lo que de plano es inexacto, Pitágoras mediante, es que “se sumaron más camas en el gobierno de López Obrador que en los dos sexenios anteriores, con todo y pandemia de covid-19”, como señaló la presidenta en su Conferencia del Pueblo, en la que son notorias las respuestas largas, demasiado para su estilo conciso, sobre preguntas más que puntuales, así como el incumplimiento del acuerdo tomado por los colegas para formular tres preguntas cada uno. Sería plausible que los periodistas y la presidenta privilegiarán más la diversidad de voces y medios que participan.

Además, no queda claro en el informe presentado por el subsecretario Eduardo Clark García, de las camas puestas en servicio por Sheinbaum en los últimos 17 meses cuántas corresponden a obras que no alcanzó a concluir Obrador y que a su vez dejaron inconclusas José Narro Robles y su jefe Peña Nieto. Se llegó a denunciar que dejaron hospitales inaugurados, pero sin equipo u otros en los que sólo se construyó la fachada. La corrupción de Peña y Narro, pues.

Respecto a la proyección para 2024-2030, Clark apuntó que se planean 50 hospitales nuevos, ampliación de 47 y acciones de sustitución y mejoras en otros 55. Mientras al inicio del actual sexenio había 96 966 camas hospitalarias, al concluir habrá 106 105, con una inversión proyectada de 181 000 millones de pesos. Excelente, sólo que hospitales de primerísimo nivel, como La Raza, recientemente no contaban con tomógrafos porque “tronaron” y nadie se molestaba en ahorrarles hasta cuatro vueltas a los pacientes de la tercera y cuarta edades provenientes del extremo sur de la capital.

Y el Hospital General de Zona 27 (Tlatelolco) que cuenta con 10 quirófanos remite a sus pacientes a Azcapotzalco para que les hagan las tomografías. Por cierto, en el 27 realizan cirugías ambulatorias (con anestesia local) con música a todo volumen y gritos absurdos. Y hasta consultan a los pacientes: “Qué música le gusta”.

Lo anterior a pesar de que en todos lados ya funcionan las oficinas de “Trato digno”, anunciadas con bombo y platillo por Zoé Robledo en la mañanera, pero el ruido obstruye la recuperación y el sueño de los recién operados. Y para las “curaciones urgentes” en Tlatelolco disponen de un espacio de cuatro por cuatro metros cuadrados (tres por tres, me corrigen) para atender a cuatro pacientes en cada uno de los cuatro rincones del pequeño espacio. Y una mal encarada vigilante de “Seguridad Privada” (¿Dónde están los agentes de Resguardo Federal, Zoe?) molesta a los adoloridos pacientes peguntándoles hasta en cuatro ocasiones: “¿A qué vino?” y prohibiéndoles que carguen sus teléfonos celulares para comunicarse con familiares.

Sin duda es sumamente alentador que sólo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los últimos 18 meses se inauguraron siete hospitales y al momento hay 19 frentes de obra en 13 estados; también que en el IMSS Bienestar se contemplan 81 nuevos nosocomios, de los que 18 ya fueron inaugurados y que en el ISSSTE se avanza; pero el rezago es mayúsculo.

Acuse de recibo

Datos sobre la política de Abrazos, no balazos. “En México, sólo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se arrestó a 39 altos dirigentes de distintos grupos delictivos y, en total, a 666 ligados directamente al crimen organizado, además de 45 mil detenidos. Y en éste, van 672 vinculados a organizaciones delictivas, de los cuales 56 son muy relevantes. Ha habido cerca de 50 mil detenidos”: Sheinbaum Pardo, 18-V-26. (…) De Néstor Fernández Verti: “Eduardo saludos, gracias por las utopías. Un Abrazo”. (…) En la llamada Línea Dorada o 12 del Metro, circula el convoy Valentín Campa Salazar y, también, el Rosario Ibarra de Piedra. (…) El 11 de mayo reapareció la escritora y promotora cultural María Gómez Rivera y en general se le escucha bien. (…) Al que no localizo es al periodista y editor Moisés Edwin Barreda, un magonista de hueso colorado que el 6 de septiembre de 2024 se despidió de sus colegas, lectores y amigos de esta manera: https://almomento.mx/silabario-de-politica-preludio-de-adios-de-reportero-a-reportero/ (…) Mi agradecimiento para Alexis y Andrei Ibarra Martínez por estar en el lugar indicado y a la hora debida, así como a quienes se mantuvieron atentos a la visita al quirófano. (…) Ya puede usted consultar 3 112 textos de Utopía y el reporte detallado “Forum en Línea sigue gracias a ustedes” en https://forumenlinea.com/?page_id=53

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