Demostrando una vez más, su enorme poder de convocatoria, y visión de buen gobierno, la alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas, logró reunir en el Centro Cultural de este municipio a cerca de 2 mil jóvenes, comprometidos con su realidad social, económica y cultural.

La reunión masiva, se denominó “Foro Juventudes 2026”. Y en ella participaron estudiantes de bachillerato y de universidades, mismos que abordaron temas como liderazgo, salud mental, motivación personal y desarrollo emocional, entre otros.

Durante este evento que se convierte en un patrón a seguir, dentro de las políticas públicas de los ayuntamientos tamaulipecos, la alcaldesa Carmen Lilia subrayó una permanente alianza con las juventudes neolaredenses. Dijo que ellas y ellos son parte fundamental de la transformación positiva que se vive en esta ciudad.

De igual manera Carmen Lilia exhortó a los asistentes, para que sigan preparándose y aportando de manera activa y directa en su comunidad.

Este foro, considerado como un punto de inflexión en las aspiraciones de miles de jóvenes, contó con la presencia de destacados conferencistas, como Paco Benitez, Lulu Talks, y el doctor Mickas.

Todos ellos compartieron experiencias relacionadas con temas como el amor propio, la comunicación efectiva, el manejo emocional y el fortalecimiento personal.

El foro resulto todo un éxito, en la medida que la totalidad de los participantes dijeron sentirse identificados con las dinámicas, enfoques y exposiciones , expresados durante las conferencias.

Todo ello tiene que ver con beneficios no solo de nivel individual, sino con el advenimiento de una sociedad mejor preparada en todos los sentidos, para abordar de una manera más efectiva, la problemática del futuro.

Con eventos como este que les compartimos, Carmen Lilia se consolida como una alcaldes que trasciende a Tamaulipas y se coloca entre los liderazgos municipales más relevantes del país.

———-CUMPLEAÑOS DE AVA, INMERSO EN EL TRABAJO POR TAMAULIPAS—

El cumpleaños del doctor Américo Villarreal Anaya, este sábado 23 de Mayo, fue motivo para que estuviese muy felicitado por el pueblo tamaulipeco, los integrantes de su gabinete y la clase política morenista de nuestro estado. De acuerdo a lo que trasciende, ese día especial en su vida, Américo lo dedicó a atender una agenda de apoyos y gestiones orientadas al desarrollo de nuestro estado.

Algunas y algunos ciudadanos tamaulipecos, expresaron sus felicitaciones a AVA de la siguiente manera:

Desde el municipio de Soto la Marina, Maryjose Martínez escribió:

—-Muchas felicidades al gobernador Américo Villarreal Anaya, Dios le conceda muchos años más. Saludos desde Soto la Marina.

Ana GH:

—Felicidades a nuestro gobernador Américo Villarreal. Que sea un año más de grandes bendiciones.

Yazmin Vázquez:

——Muchas felicidades para el gobernador, que Dios lo colme de bendiciones, un fuerte abrazo de mi parte.

Gerardo Sosa:

—- Bendecido día para nuestro gobernador. Felicidades, Dios lo siga bendiciendo.

Juanita del Ángel Juarez:

—Feliz cumpleaños señor gobernador Américo Villarreal, Dios bendice su vida.

En los días previos a su aniversario, Américo realizó una gira por Mante y sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa Paty Chío. También encabezó el arranque de los operativos de vigilancia en las cuencas de los ríos Guayalejo-Tamesí.

Y la actividad más trascendente, fue el inicio de la semana anterior, con la puesta en marcha del transporte de pasajeros gratuito, en algunos de los principales sectores de ciudad Victoria.