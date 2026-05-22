Quedo fuera el manito Ismael García Cabeza de Vaca de la fórmula para la dirigencia estatal del PAN, luego de que se diera a conocer que Omeheira López Reyna llevara como compañero al reynosense Francisco Garza de Coss, esto ante la poca aceptación, por no decir rechazo que la militancia tiene hacia esa familia de no muy gratos recuerdos para los tamaulipecos.

Pues bien, ante el riesgo que podría significar llevar de segundo de abordo al polémico al diputado, que lleva más faltas que asistencias en el Congreso del Estado, el repudio que han manifestado la militancia azul y como la idea es ganar, bueno al menos eso pretenden, pues la aspirante a la dirigencia decido que Garza de Coss era mejor prospecto, por decir, que no tiene tantos peros en contra, como sucede con el manito que no le ayudaría a sumar simpatías, sino todo lo contrario fue lo que termino influyendo en la toma de decisión.

Simplemente en la recolección del 10 por ciento de firmas, que vence el próximo 26 de mayo, para conseguir el registro en la contienda interna del PAN, el llevar de compañero a Ismael García Cabeza de Vaca se hubiera podido complicar aún más de lo que ya está siendo.

Caso contrario paso con la otra fórmula integrada por Gloria Garza y su compañero Cesar Verastegui, a los que les fue muy bien en la recolección de firmas, al grado que superaron las más de 3 mil firmas de miembros activos que les dieron el aval para que puedan ser sus próximos dirigentes, por lo que durante el transcurso de este viernes se registraron ante la Comisión Electoral del Partido Acción Nacional, para contender por la Presidencia y la Secretaria General, respectivamente.

Al lograr cumplir cabalmente con todos los requisitos que establece la convocatoria se presentaron para realizar el registro, manifestando Verastegui un total respeto para aquellos que también están buscando la dirigencia estatal.

Dejando claro que de ganar pues estarán trabajando al interior del partido y de cara a la elección del 2027, teniendo como principal objetivo recuperar espacios perdidos con la postulación de perfiles mas competitivos.

Por lo pronto estarán a la espera de la revisión de la documentación y validez del registro de su fórmula, para dar paso en las fechas establecidas para su campaña, reunirse con los grupos panistas de Tamaulipas y esperar el 5 de julio día que se celebrará la asamblea estatal donde se elegirá a la nueva dirigencia.

Según militantes panistas existen grandes posibilidades de que sea Gloria Garza la ganadora de este proceso interno, ya que esta fórmula seria respaldada por todos aquellos líderes, que en su momento fueron perseguidos por el ahora ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y al ser ligada Omeheira con este personaje, el rechazo no se ha hecho esperar.

Cambiando de tema y de partido, ahora que lo diga sin llorar el actor y “político” Sergio Mayer, luego de que fuera suspendido por el partido Morena, pues bien, el legislador se quejó ante los medios de comunicación de que hubo maltratos, presiones y hasta rudeza innecesaria dentro del partido, tras de que pidiera licencia para participar en la Casa de los Famosos, por lo que ahora Mayer decidió renuncia a su militancia.

Y que esperaba el sujeto que le aplaudieran y le fueran a echar porras por dejar botado el curul, obtenido de manera ilegal, gracias a sus influencias, pero que ahora se venga a quejar pues ni vergüenza tiene.

Ahora Mayer está echando pestes contra el partido que le dio fuero y poder tener el perfil, mucho menos la preparación, pues ahora se queja amargamente, de cómo fue tratado, aun cuando el mismo demostró que primero son sus intereses en cobrar por un reality, que acudir a San Lázaro a cumplir con sus obligaciones legislativas. Ahora al serle suspendido sus derechos para buscar otro cargo donde seguir cobrando, es que ya no le sirve estar en las filas guindas y se retira de ese partido.