-A través de la donación de productos no perecederos y de la canasta básica se apoya a los pacientes que padecen de tuberculosis

Ciudad Victoria Tamaulipas.- En su edición número 22, la Secretaría de Salud en coordinación con los 12 Distritos de Salud para el Bienestar y la red estatal TAES, realizan el TBton, actividad enfocada a apoyar con productos no perecederos y de la canasta básica para los pacientes que padecen tuberculosis.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, hizo un llamado a la población a participar en esta jornada que permanecerá vigente hasta el mes de diciembre y pueden acudir a la unidad de salud más cercana o al módulo que se encuentra instalado en Oficina Central de esta dependencia, ubicada en el 17 Guerreo y Bravo de esta ciudad, el cual permanecerá hasta el 21 de noviembre.

Dijo que este apoyo se solicita cada año para recolectar víveres y apoyar a los pacientes y sus familias que enfrentan o han enfrentado un diagnóstico de tuberculosis y requieren de asistencia alimentaria, ya que un buen porcentaje de los pacientes afectados con este padecimiento presentan algún grado de desnutrición”, señaló Hernández Navarro.

El Tbton fue creado por la Red TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) quienes contribuyen de manera directa en la lucha contra la tuberculosis y está integrado por enfermeras y enfermeros de todas las instituciones del Sector Salud para supervisar su tratamiento, disminuir los efectos secundarios de los medicamentos y el abandono de los mismos, lo que garantiza su recuperación.

El Tbton dio inició el pasado 18 de noviembre y se estima que concluya los primeros días de diciembre de este año para lograr la mayor cantidad de productos, por ello se hace extensiva la invitación a participar en esta actividad que beneficia a los pacientes con tuberculosis y que requieren de una dieta adecuada para su pronta recuperación.