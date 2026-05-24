Hace muchos años, en Tamaulipas, era normal crecer con corridos que son una verdadera apología del delito: La banda del carro rojo, Camelia la texana, Pistoleros famosos, Polvo maldito, La muerte del teniente, Gerardo González, hasta Laurita Garza o Santos Valdez terminaron en tragedia.

Después llegaron pésimas interpretaciones como las de Beto Quintanilla y otros por el estilo, aunque ciertamente en los bailes, las fiestas familiares o en las reuniones de amigos no podían faltar esas canciones.

Pero eran otros tiempos, los niños y jóvenes de aquella época considerábamos improbable sumarse a la delincuencia y hasta muy tonto intentar llegar a los niveles de endiosamiento que se hacía de los protagonistas de esos corridos, por tanto, la inmensa mayoría seguíamos en la escuela, buscábamos un trabajo, todavía más, hasta le pedíamos la mano a los padres o a los abuelos, permiso para ir con los amigos.

Hoy, con lo cerquita que está todo, con la posibilidad real de que un joven se haga delincuente si resulta apantallado por los malos ejemplos de esos hombres o mujeres que se mencionan en esas canciones, ya no es tan improbable que crean que pueden hacer lo mismo, sienten que merecen manejar sus trocas, andar con las morritas, ponerse bien locos y traer un chingo de dólares en la bolsa. Porque ha de saber que nadie canta que a la gran mayoría de los que intentan convertirse en esos antihéroes los matan antes de sus primeros cinco años de andar de delincuentes, tampoco les mencionan que termina en la cárcel otro gran porcentaje de ellos, peor aún, que no hay dinero suficiente, es decir, que las trocas o las mujeres buchonas son una ilusión para el 95 por ciento, o más, de los que andan en actividades ilícitas.

Es esta última situación la que hace pensar con seriedad sobre el juicio de un alcalde, Carlos Peña Ortiz, el de Reynosa, Tamaulipas, que al calor de un festejo público, a todo pulmón, interpretó un narcocorrido; lo peor es que lo cantó más feo que Beto Quintanilla que fue con quien se conoció.

No fue todo, todavía se atrevió a dedicárselo a “los contras”, sin ponerle nombre ni apellido, dejando al libre albedrío lo que la gente pudiera pensar y, créalo, no pensaron en los políticos.

Lo triste del alcalde reynosense es que, en su afán de subir el escándalo mediático que lo haga famoso, va escalando el tono de sus discursos, del “que chinguen su madre” a los políticos delincuentes, en un evento del Partido Verde Ecologista, subió a los narcocorridos, a la justificación fácil de sus ansias locas de notoriedad, pero sin trabajar en beneficio de su gente, porque ha de saber que Reynosa está igual de deteriorada desde hace 20 años.

Algo está haciendo mal el alcalde y no parece haber nadie que quiera o pueda ayudarlo, de ser un argumentador de sus actos y salir ileso de sus problemas con solvencia, ha caído en sus propias trampas, víctima de sus ambiciones.

Es una realidad que el pueblo quiere ver a los malos políticos en la cárcel, pero es más verdad que a Carlos Peña no le queda reclamar esa situación, porque él mismo tiene una orden de aprehensión en su contra, compró un rancho con un dinero que no pudo justificar y eso está documentado, o no ha podido rebatirlo hasta ahora ante los jueces.

Su narcocorrido, que circula en las redes, ahí es donde se convierte en grave, porque lo justifica con la realidad que vivimos los más viejos, lejana a lo que pasa en su pueblo, en nuestros pueblos, que han cambiado y ese tipo de canciones los muchachos las escuchan como aliento para sumarse a actividades ilícitas, no todos, pero en una casa familiar dejaron de ser comunes, hasta de escucharse totalmente.

Adicionalmente, si interpreta él un narcocorrido, una persona a la que “le va bien” con tanta lana que le aparece, pues los chavos todavía se la van a creer más, soñar que pueden hacer lo mismo, créalo, es un mal ejemplo.

Por eso los berridos del alcalde Carlos Peña Ortiz tienen que ser tema más profundo, alguien lo tiene que llevar a ofrecer una disculpa pública, por lo menos a las madres y padres de familia que luchan para que sus hijos, en lugar de esos caminos, puedan encontrar los de un buen trabajo y una vida en paz…

TAMAULIPAS, ENTRE LOS ESTADOS MÁS PACÍFICOS DEL PAÍS Y CON MAYOR REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS… Tamaulipas ha experimentado la mayor mejora general en términos de paz, impulsada por avances en todos los indicadores. Las reducciones más significativas se produjeron en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego; ambos cayeron aproximadamente un 70 por ciento, lo que permitió convertirse en el décimo estado más pacífico del país durante el año anterior, según el Índice de Paz México 2026.

El documento, dado a conocer por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que, como resultado de estas mejoras, Tamaulipas escaló 19 posiciones en las clasificaciones del Índice de Paz en México (IPM).

Después de Tamaulipas, los estados que registraron las mayores mejoras en materia de paz fueron Guerrero, Durango, Coahuila y Yucatán.

Además, como resultado de la estrategia de seguridad implementada desde la Mesa de Paz, que diariamente preside el gobernador Américo Villarreal Anaya, Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, destacaron como los dos municipios con menos casos de homicidio, uno y tres, respectivamente, en todo el país, mientras que Nuevo Laredo se ubicó en la posición número 13, con 11 homicidios.

A nivel nacional, el Índice de Paz México 2026 señala que el año pasado México registró su mejora más significativa en la paz en al menos una década, tras cinco años de mejoras modestas pero constantes.

En 2025, la paz en México mejoró un 5.1 %, lo que marca el sexto año de avance tras cuatro años de deterioros sustanciales. A nivel estatal, las mejoras fueron generalizadas. Veintidós estados registraron mejoras en la paz el año pasado, mientras que 10 se deterioraron.

Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por noveno año consecutivo, seguido de Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.

Cabe destacar que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es un centro de estudios independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, dedicado a reorientar la atención mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humanos.

REAFIRMA LA UAT LIDERAZGO EN LA INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas consolida la ciencia con impacto social al realizar en Tampico el 5.º Foro “Encuentro Territorial de Proyectos de Investigación, impulsado por el rector Dámaso Anaya Alvarado para vincular la tecnología y el conocimiento universitario con las necesidades reales del estado.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su liderazgo en la generación de conocimiento científico, humanístico y tecnológico mediante la realización del 5.º Foro “Encuentro Territorial de Proyectos de Investigación en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación”, desarrollado con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la investigación universitaria y las necesidades de la sociedad tamaulipeca, así como impulsar el intercambio académico y la generación de proyectos.

Organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, y teniendo como sede la Facultad de Ingeniería Tampico, este espacio académico reunió a investigadores, docentes y representantes de distintos sectores, consolidando el compromiso de la universidad con el desarrollo sostenible de Tamaulipas.

A nombre del rector, Dámaso Anaya Alvarado, la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas, subrayó que este foro representa un espacio estratégico que permite consolidar alianzas entre la UAT, el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil, orientando los proyectos científicos hacia la atención de las problemáticas actuales de la entidad.

Asimismo, reconoció la participación de representantes de organismos empresariales, autoridades municipales de la zona sur, directivos universitarios, centros e institutos de investigación, así como investigadoras e investigadores que impulsan este tipo de proyectos.

En el evento estuvieron también el director de la Facultad de Ingeniería Tampico, Roberto Pichardo Ramírez, y la directora de Estudios Sectoriales de la UAT, Blanca Leticia Díaz Mariño, quienes destacaron la importancia de fortalecer la colaboración académica y multidisciplinaria entre las dependencias universitarias y los sectores estratégicos de la región.

En el desarrollo de la jornada se presentaron 16 proyectos de investigadoras e investigadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Facultad de Ingeniería Tampico, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la Facultad de Comercio y Administración Tampico.

También se contó con la participación de ponentes de los centros e institutos especializados de la UAT, como el Centro de Estudios Territoriales y del Hábitat, el HUB de Gestión e Innovación Social, el Centro de Innovación Social y Desarrollo Empresarial, el Instituto de Energía y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), quienes expusieron avances y líneas de trabajo orientadas al desarrollo regional.

REPORTA PC SALDO BLANCO POR LLUVIAS EN VICTORIA… Ante el pronóstico de más lluvias, el gobierno de Victoria desplegó cuadrillas de Servicios Públicos para mantener limpias rejillas que se ubican sobre drenes pluviales de la ciudad con el propósito de evitar su desborde y anegamiento en superficie de tránsito vehicular.

Hasta hoy los reportes son de vehículos varados por encharcamiento y sin personas lesionadas, reportó la Coordinación de Protección Civil Municipal durante la fuerte lluvia registrada la noche del miércoles en Victoria, la Capital, e igual comportamiento en las siguientes horas.

Livio Flores Rodríguez, titular de la dependencia, detalló que la Comisión Nacional del Agua (CNA) informó la caída de 63 mm de lluvia que provocó por algunas horas escurrimiento de agua pluvial en calles y avenidas de la ciudad.

“Tenemos saldo blanco, en los recorridos que hizo el personal de Bomberos se brindó asistencia vial a dos conductores, sin mayor afectación al tránsito vehícular y cero reportes de afectación en casas habitación” comentó.

Agregó que la limpieza previa de los drenes pluviales permitió el desfogue rápido del agua, a la vez que recomendó a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil para tomar las medidas preventivas en sectores colindantes con arroyos y margen del río San Marcos.