Para que no quede duda de que los estudios científicos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas tienen un gran componente social, en el reciento Encuentro Territorial de Proyectos de Investigación se puso de manifiesto la interacción entre esta actividad docente y las necesidades de la sociedad tamaulipeca, para aportar alternativas de solución, desarrollo y crecimiento.

El Rector, Dámaso Anaya Alvarado mantiene su decisión de impulsar desde los estudios realizados por la comunidad universitaria la aportación tecnológica y el conocimiento universitario con las necesidades reales de las comunidades a las que sirven quienes buscan la transformación de la entidad en un sentido positivo.

El Foro realizado en el Centro Universitario de Tampico en esta semana, fue el quinto que organizó la Secretaría de Investigación y Postgrado de la UAT en la Facultad de Ingeniería enfocado al compromiso de desarrollo sostenible que la Universidad tiene con Tamaulipas, mediante las alianzas con el sector público, el privado y la sociedad civil, desde cuyas trincheras surgen las oportunidades de intervención a favor de los grupos ciudadanos.

Todos los asistentes al Foro, que presidieron la encargada del despacho de la secretaría de Investigación y Postrado, Evelia Reséndiz Balderas y el Director de Ingeniería, Roberto Pichardo Ramírez, reconocieron el enfoque social de la investigación académica y el esfuerzo para que, cada estudio de los universitarios impacte con beneficios a las poblaciones.

Desde la parte de organismos empresariales, llama la atención a los dueños de empresas que los universitarios siempre estén dispuestos a presentarse con la investigación científica para encontrar ventanas de oportunidad que lleven a la mejora continua, el crecimiento y el éxito de los negocios, en el entendido de que, es la forma en que la UAT como institución pública aporta a la comunidad para alcanzar mejores estándares de vida y de bienestar.

Los otros

El Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya tuvo desayuno con las enfermeras de todas las instituciones del sector salud, con motivo de la celebración del Día Internacional de esa profesión, fue un evento muy lucido y sin prisas, estaba el mandatario allí para reconocer el gran trabajo que hacen con los pacientes que llegan a las unidades médicas de la entidad.

Se tocaron fibras muy sensibles de las y los profesionales de la enfermería, tanto en las palabras de la secretaria de Salud, Doctora Adriana Hernández Campos, como de la Directora de Enfermería, licenciada Irma Barragán Alvarado, de la representante de las enfermeras y del gobernador Villarreal Anaya, de manera que, el desayuno en el Polyforum del Parque Bicentenario pudo observarse que el gran aprecio que hay desde la administración estatal.

En la celebración estuvieron la licenciada Blanca Valles Rodríguez, secretaria General del Sindicato de Burócratas y Alfonso Sierra Medina, dirigente de la Sección 51 del Sindicato de Trabajadores de Salud, además de Directores de Hospitales, el Delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar y el subdelegado médico del ISSSTE, Doctor Jorge Cortina Beltrán.

Corre la versión de que Hugo Reséndez Silva, dejará la secretaría del Ayuntamiento la semana que viene, para dedicarse todos los días a cultivar su aspiración de candidato a la titularidad del Ayuntamiento en la próxima administración.

En su lugar podría quedar ya sea el licenciado Manuel Ávila Camacho actual consejero jurídico o el licenciado Manuel Gómez Saldívar, titular de la Dirección de Gobierno, en el entendido de que, cualquiera de los dos se dedicará a trabajar los asuntos del área y no andar en la grilla.

Pareciera que existe una confrontación entre el secretario de Educación, Doctor Miguel Ángel Valdez García, porque, mientras él habla de tener paciencia para determinar las afectaciones que las lluvias han ocasionado a las escuelas, el presunto precandidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, Jorge García García, señala que ya lleva atendidas más de 75 escuelas.

Es una rara confrontación, la cual deja en desventaja al funcionario del gabinete gubernamental dado que, mientas piensa el nivel de afectación pareciera que el otro resuelve necesidades en espacios educativos, aunque, la verdad de las cosas es que cada quien trae su rollo y se refieren a cosas diferentes, eso sí, se presta para varios tipos de comentarios.

Comenzando con que, el empresario de productos de limpieza no sabe nada de educación, solo de vender jabón, jergas, desinfectantes y líquidos de limpieza y la atención de la que habla, es de entrega de sus productos para que los padres de familia se den cuenta que el empresario ayuda a las escuelas en las que están sus hijos y, por tanto, deben de elegirlo como candidato y votar por él en las elecciones del 2027.

En el caso del secretario de Educación busca evaluar las condiciones de las escuelas debido a las lluvias y tomar en cuenta no solo los efectos de la humedad sino algunos daños en las instalaciones eléctricas e hidráulicas, para saber cuándos recursos necesitan para las reparaciones y comenzar un esquema de rehabilitación.