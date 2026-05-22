¿Cómo están? Estos relámpagos y la lluvia intensa este jueves 21 me hicieron recordar aquella vivencia infantil que tuve en mi natal Ciudad Madero, cuando en el mes de octubre de 1966 –a punto de cumplir yo 7 años –pegó en esa petrolera población y en el puerto de Tampico la furia del Huracán Inés.

Esta lluvia y rayos del jueves 21 son anuncio de que el día 1 de junio inicia en el Golfo de México la Temporada de Huracanes 2026, Temporada que en las costas del Océano Pacifico arrancó ya el pasado 15 de mayo.

Del tema de los huracanes en mi experiencia personal debo decir que en el mes de octubre de 1966 impactó en Tampico y Ciudad Madero el Huracán Inés. Me entero ahora que fue un huracán poderoso que afectó feo diversos países como son Cuba, República Dominicana, Haití, para finalmente llegar el 11 de octubre a Tampico-Madero.

Yo tenía 6 años, y estaba a pocos días de cumplir 7 años el día 27. Y el recuerdo que tengo es que estaba yo sentado en el piso de la casa de una familia vecina. Era la familia “riquilla” de la cuadra. En mi cuadra en Madero la gran mayoría de las familias vivíamos en casas de madera. Y a mí, por platicas de las personas mayores me quedaba bien claro que nuestras casas de madera corrían el riesgo de ser arrastradas por el agua en caso de llegar, de “pegar” un ciclón, un huracán.

En esa tarde nublada me quedaba claro que una familia que tenia casa de “material” nos daba albergue a todas las familias de casa de madera de la cuadra. Sentado en el piso en una espaciosa sala sin muebles… muebles de sala que suponía yo habían sido guardados en otros cuartos.

Recuerdo que en esa sala sin muebles, junto con unas cuatro, cinco personas adultas, veía a traves de un amplio ventanal a un orgulloso jefe de familia—trepado en una escalera de madera–al otro lado de la calle, martillo en mano estaba reforzando con clavos las laminas del techo de su casa de madera. Era de día, llovía fuerte, y aquel vecino subido en una escalera hacía su labor. ¿Porqué orgulloso? Porque era -asi lo escuché.. que era “orgulloso”, “sangrón”. Y entiendo, el único jefe de familia que rechazó la invitación de los dueños de la casa de “material” a refugiarse con su familia i ahí mientras estaba la tormenta.

Yo en esa tarde del 10 de octubre de 1996 notaba que había mucho temor, mucho miedo por el anuncio de que “venía” un ciclón. Ya muchos años despué lo entendí. Es que en septiembre de 1995—9 años antes del Huracán Inés—un super huracán llamado Hilda había causado muchísimo daños en Tampico-Madero, dejando a más de 15 mil personas sin hogar.

El huracán Inés causó –veo ahora los reportes unos 75 muertos en Tampico-Madero. Lo que yo recuerdo es que desde la casa donde mi familia y yo estábamos refugiados, ví la calle al amanecer convertida en un rio furioso, caudaloso, arrastrando partes de casas de madera y hasta vi perros espantados que eran arrastrados por la corriente de agua. Así mi experiencia con el Inés a mis casi 7 años. NOS VEMOS.

Era octubre de 1966. O sea, ya llovió. Y relampageo.

LLEVA LALO GATTAS APOYOS A COLONIAS DE VICTORIA

Luego de las benditas lluvias de miércoles y jueves quien llegó este viernes con múltiples apoyos de la Secretaría de Bienestar Social Municipal fue el acalde Lalo Gattás.

Se concretó la dotación de tinacos, bombas y medidores subsidiados a jefas de familia, con la meta de disponer en su hogar de un sistema para el abasto de agua en la temporada de calor.

Así, el acalde Lalo Gattás y la titular de Bienestar Victoria, Lorena Zapata Medina llegaron con beneficios de regularización de recibos, consulta médica y dental, así como productos de la canasta básica y lácteos de LICONSA a bajo costo en apoyo a la economía familiar.

Se ha beneficiado a más de 13 mil victorenses en el marco del programa “Día del Pueblo” que incluye lentes a bajo costo, bolsa de empleo, trámite de inscripción al programa IMSS-Bienestar, asesoría jurídica gratuita del Instituto Federal de Defensoría Pública y Guardia Estatal. Beneficios son amores, y no buenas razones. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernández

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