El amo y señor de los chantajes y amenazas de USA, Donald John Trump, a sus pares de Estados formal y realmente soberanos, obtuvo una respuesta inmediata y puntual de la presidenta Claudia Sheinbaum: “La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio”.

Tal fue la reacción al más reciente amago injerencista de Trump, después de ver, dijo éste, “lo que sucedió en la Ciudad de México” el sábado anterior; lo que indica que sus subordinados políticos y económicos actúan en consonancia con el corrupto presidente y pederasta que está en serios aprietos con los archivos de Epstein, incluso si son censurados como se vaticina, después de que reculó en su negativa en virtud de la robusta exigencia, lo que permite que analistas hablen de una crisis política. Justo cuando el apoyo ciudadano baja a niveles sin precedente, aumenta la insatisfacción por el manejo de la economía y los costos sociales, esto alimenta la exigencia para que Trump se concentre más en los asuntos domésticos y frene su locura de “gobernar” el mundo y hacer negocios al amparo del poder público.

Cuando reporteros preguntaron si extendería a México su campaña de bombardeos y ejecuciones extrajudiciales en altamar, dijo que “le sentaría bien” y que hará lo que sea necesario para detener el tráfico de drogas. Sin embargo, se negó a responder si requiere autorización del gobierno mexicano.

El lunes 17, en un acto con la FIFA, Trump hizo esas afirmaciones y agregó “¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡No tengo problema! Haremos lo que sea necesario para detenerlo”.

Enseguida Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, le corrigió la plana, “siempre que el gobierno mexicano lo solicite”. Por supuesto que el bocón magnate no desmintió al subalterno, sabedor de que tiene muchísima menos cobertura de prensa que él y de que su base social, cada vez menor, ansía que nuevamente USA imponga su voluntad imperial al mundo, lo que es imposible porque ya entró al ciclo del retroceso global.

El miércoles 19 apareció el subjefe de gabinete, Stephen Miller, y escaló la presión sobre el gobierno de Sheinbaum Pardo asegurando que la frontera física entera con Estados Unidos del lado mexicano está controlada por “organizaciones narcoterroristas”. Lo anterior dos días después de que DJT, jurara, sin lisonjear a la presidenta como hipócritamente acostumbra: “No estoy contento” con México por su situación de violencia, y mucho más como lo ilustra el monero Hernández, https://www.jornada.com.mx/2025/11/20/cartones/3

Y el arquitecto de las políticas de Washington contra los inmigrantes, Miller, juró además que “Todo lo que ocurre ahí, (en la frontera México-EUA) ellos deciden, controlan. No hay tema más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estos grupos”.

Resulta más que pertinente la lectura que hacen los corresponsales jornaleros Jim Cason y David Brooks sobre la enésima amenaza del plutócrata (“No estoy contento con México”) y “la continuación de esfuerzos para elevar la presencia militar en el Caribe, parecen indicar que Miller y sus colegas van ganando por ahora el debate interno”.

Mientras, el pederasta presume que de México “conocemos cada ruta, cada dirección de todos los capos de las drogas, de sus puertas de entrada (de sus casas), sabemos todo sobre cada uno de ellos”. Pero no sabe nada del asunto en EU, donde no detienen ni a los lugartenientes de los capos de las mafias gringas y menos molestan a los dueños de las lavadoras de Wall Street.

Acuse de recibo

De Teresa Gil: “Parece mentira, como cambian las posturas. ¿Qué sucedió en el inter con Humberto (Musacchio)? Yo voy escribir este día de los 13 millones de pobres que dejaron de serlo desde el pasado sexenio, del enfoque humanista que se aplica en la criminalidad desde hace siete años, lo que ha llevado a una importante disminución del crimen, del pago de pensiones a 12.3 millones de ancianos, entre varios temas que adelantaron en el pasado sexenio. Mientras, junto para ir a pasearme en tren por la zona maya o a Toluca. Aclaro, en más de 65 años de periodista, nunca he recibido chayote ni me ha publicado ninguno de mis 15 libros el gobierno”… “Ha sido una grata experiencia distribuir los libros, a veces en algunas bibliotecas, en otras ocasiones preguntando por Facebook o internet, si conocieron a Leonel o al PCM; entre ellos, camaradas que fueron inclusive del Comité Central, estuvieron en la Escuela de Cuadros en Moscú o fueron entrevistados por mi hermano para ir a estudiar a la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba o maestros de la Facultad de Economía de la UNAM, que yo no sabía que fueron amigos de mi hermano o habían sido militantes. Recuerdo muy bien a un egresado que publicó en Facebook que gracias a Leonel cambió su vida. Esther Posadas” sobre El comunista Marcos Leonel Posadas del pasado al futuro, compilación del MCM, Ediciones del Movimiento, 420 pp. IX-2022.

http://www.forumenlinea.com/ X: @forumenlinea forum@forumenlínea.com