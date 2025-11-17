Es un prófugo de la justicia mexicana, con órdenes de aprehensión vigentes y ejecutables en cualquier momento, resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, el 17 de abril de 2024, respecto de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, dejándolo sin la protección del fuero de la diputación federal que buscó, gracias a la denuncia presentada por Morena,

No lo propuso al Pleno una magistratura ligada al oficialismo, sino JANINE OTÁLORA MALASSIS, quien votó en contra de la sobrerrepresentación de MORENA en la elección 2024 y a favor de anular la elección judicial de 2025, y que además llegó a la Sala Superior del TEPJF, con el voto a favor del PAN en la Cámara de Senadores.

Además, en el análisis de las pruebas que se allegó, OTÁLORA MALASSIS encontró entre las documentales una solicitud de ficha roja de la FGR a la INTERPOL, al detectar que CABEZA DE VACA se encuentra huyendo de la justicia mexicana fuera del país, concretamente en Texas, USA.

Palabras más, palabras menos, así lo recordó el diputado SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, durante la rueda de prensa convocada en el Congreso del Estado, acompañado por MAGALY DEANDAR ROBINSON, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL y demás diputados locales y federales de MORENA, y por la dirigente estatal de este partido, LUPITA GÓMEZ NÚÑEZ.

Vino para convocar a la ciudadanía tamaulipeca, a sumarse a su iniciativa de recabar firmas pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que CABEZA DE VACA rinda cuentas ante la justicia mexicana.

GUTIÉRREZ LUNA ha sido uno de los principales promotores, para que el ex gobernador enfrente a la justicia, desde la sesión celebrada el 30 de abril de 2021, cuando la Cámara de Diputados desaforó a CABEZA DE VACA, luego impugnando su candidatura en la sesión del INE, realizada el 28 de febrero de 2024, y enseguida ante la Sala Superior del TEPJF.

“Es claro que tienen una componenda para defenderlo, por eso están aquí queriendo evitar que un cómplice de ustedes vaya a la cárcel. Pero, va a enfrentar la justicia, porque esta Cámara de Diputados lo va a desaforar. No tienen autoridad moral para hablar de la inocencia del acusado”, les espetó GUTIÉRREZ LUNA a panistas que defendieron del desafuero a CABEZA DE VACA, en la sesión del 30 de abril de 2021.

SERGIO CARLOS no quita el dedo del renglón, pues ya llevó las primeras firmas a LENIA BATRES GUADARRAMA, recabadas el 5 de noviembre en el módulo que instaló en su curul de la Cámara de Diputados, la ministra que tiene a su cargo revisar el amparo que mantiene en libertad y huyendo de la justicia a CABEZA DE VACA, atraído por la SCJN el pasado 8 de octubre.

Durante la rueda de prensa, el diputado federal afirmó que un prófugo de la justicia y delincuente, como el ex mandatario tamaulipeco, quien además vive fuera del país, no debe tener la protección de escoltas pagadas por el erario tamaulipeco.

Abogado egresado de la prestigiada Escuela Libre de Derecho, GUTIÉRREZ LUNA recibió el apoyo de la dirigente de Morena en Tamaulipas, GÓMEZ NÚÑEZ, quien se comprometió a recabar al menos 100 mil firmas, a través de módulos que se instalarán en el estado el próximo domingo.

Firmas que serán entregadas a la ministra LENIA BATRES GUADARRAMA, pidiendo que escuche el clamor del pueblo de Tamaulipas, para que CABEZA DE VACA sea detenido y enfrente las órdenes de aprehensión giradas por Jueces Federales, una girada el 4 de octubre de 2022 y la otra el 14 de febrero de 2024, sin haber prescrito la acción penal.

Todo indica que la libertad de CABEZA DE VACA, tiene sus horas contadas y que no es un perseguido político, sino un prófugo de la justicia mexicana.

En otro canal, el Rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, constató los logros y avances académicos de la Preparatoria 3 de la UAT, durante un recorrido que hizo en las instalaciones de esta institución educativa, aprovechando la visita para mantener un vínculo cercano con la comunidad estudiantil, así como con las y los docentes y directivos de este plantel.

Durante su recorrido, realizado en el marco del programa “Un día con tu rector”, DÁMASO ANAYA ALVARADO fue recibido por la directora del plantel, MARIBEL SOBERÓN GARCÍA, junto con docentes y estudiantes, quienes compartieron los logros, proyectos que distinguen a esta preparatoria.

El rector destacó la importancia de mantener un contacto directo con la comunidad universitaria escuchando de primera mano sus inquietudes y acompañando sus avances, como parte de una administración cercana y comprometida con todos los programas educativos de la UAT.

Como parte de su visita, el Rector constató el avance de la construcción de la techumbre en la explanada central, que servirá para actividades sociales, culturales y deportivas, y que forma parte del compromiso institucional de mejorar los entornos educativos y promover la convivencia estudiantil.

Asimismo, recorrió el centro de cómputo, recientemente modernizado con 40 nuevas computadoras de última generación y tres pantallas interactivas instaladas tanto en el área de cómputo como en aulas del plantel.

Durante su estancia, el rector conoció al grupo del programa bilingüe, una de las principales fortalezas académicas de la Preparatoria No. 3, que permite a los jóvenes cursar diversas asignaturas en inglés, fortaleciendo sus competencias lingüísticas, comunicativas y de liderazgo desde el nivel medio superior.

El rector expresó su reconocimiento al trabajo de los docentes y al esfuerzo de los estudiantes que participan en este programa, reiterando su interés en fortalecer la enseñanza del idioma inglés y en promover el desarrollo integral del estudiantado de este nivel educativo.

En otro punto del recorrido, sostuvo un diálogo cercano con el personal docente que participa en el curso de homologación de Unidades de Enseñanza-Aprendizaje, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones sobre los procesos de enseñanza en el nivel medio superior.

Asimismo, visitó las aulas, el laboratorio de ciencias, estands de emprendimiento estudiantil y diferentes espacios del plantel, donde convivió con alumnos destacados, reconociendo su entusiasmo, talento y compromiso con la comunidad universitaria.

Con esta visita, DÁMASO ANAYA ALVARADO reafirma su compromiso de impulsar una educación media superior de calidad, cercana y transformadora, centrada en el crecimiento académico, humano y social de sus estudiantes, fortaleciendo con ello la misión institucional de servir con excelencia a la sociedad tamaulipeca.