Históricamente se llama Maximato en México, al período político entre 1928 y 1934 que inició con el gobierno interino del ¿tamaulipeco? Emilio Portes Gil y los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, finalizando con la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río.

El nombre del Maximato se debe a la influencia política que ejerció en esta etapa el sonorense, Gral. Plutarco Elías Calles (1877-1945) y por lo que el político y militar fue adjetivado como el “jefe máximo de la Revolución”.

La habilidad política del presidente, Gral. Lázaro Cárdenas (1934-1940), fue reunir a su gabinete (nombrado por el Gral. Calles) y obligarlos a renunciar, hecho reprobado por los seguidores del Grupo Sonora, incluyendo las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al grado de prohibir a sus maestros y funcionarios no aceptar cargos en el gobierno federal, lo que obligó a Cárdenas a crear el Instituto Politécnico Nacional (IPN), las escuelas Vocacionales y Prevocacionales.

La cita histórica viene al presente porque muchos de los que votaron a favor de la presidente Claudia Sheinbaum para presidente (2024), tenían la esperanza del rompimiento político de la primera mujer presidente en México y el expresidente Manuel López. Solo que hasta el momento el Nuevo Maximato en México, se vive y no hay vistas de cambios, ni una ligera rendija.

De ahí el anuncio y reacción de la Megamarcha del sábado pasado, donde convocan jóvenes de la Generación Z, pero se suman mexicanos de todas las edades desde los beneficiados por la pensión bienestar, hasta los empresarios y líderes políticos, etc.

La continuidad del Nuevo Maximato en México ha despertado reacciones no solo de la capital del país y su muy extenso Zócalo, la convocatoria de la Generación Z, también hizo énfasis en las principales ciudades y plazas públicas, donde la asistencia fue nutrida y muy lastimada la gente. Es decir, los mexicanos tuvieron que ser reprimidos.

La idea de la continuidad en este Nuevo Maximato, empieza a tomar forma bajo la excusa del “libro terminado” del expresidente, en el marco de su cumpleaños del 13 de noviembre, ya que empezó a circular la versión de que Manuel López saldría del ostracismo de su finca para realizar una gira a nivel nacional.

Solo el rumor de que Tartufo saliera de su cueva puso a girar -a toda velocidad- las aspas del molino político con vientos a favor y en contra de la presidente Sheinbaum y su partido Morena.

El periodista José Gil Olmos, publica en la Revista Proceso, que “La oposición política y mediática asevera que la presencia de López es para poner orden en el gobierno y en Morena, luego de los escándalos de varios de sus integrantes y dirigentes acusados de corrupción, vínculos con el crimen organizado, lujos, viajes y otras acciones que son muy criticadas”.

La otra hipótesis de la aparición es la necesidad de nivelar las acciones de las siguientes elecciones (2027 y 2030), ya que se duda de la institucionalidad y el liderazgo de Sheinbaum Pardo en la presidencia y Luisa María Alcalde en la dirigencia del partido. Además, de las tribus, corrientes, grupúsculos y personajes se enfrentan constantemente defendiendo sus intereses particulares.

Seguramente la sola idea de que el expresidente López viaje por todo el país es interpretada como una acción urgente de fortalecer al gobierno y al partido que él creó, el que sigue sin cuajar provocando más divisionismo y sin duda que en muchas ocasiones se muestra de rehén de personajes criticados.

Cierro el espacio con una reflexión que no se separa del tema de hoy, refiriéndome a Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, sin duda, una organización empresarial dueña de varias firmas comerciales.

El gobierno de la 4T exige el pago de impuestos, más multas e intereses moratorios, hechos que el empresario no niega, aunque exige pagar lo justo. Entre las empresas deudoras se encuentra TV AZTECA y la pregunta que está en el aire es simple: ¿Porqué el gobierno, si la empresa debe impuestos, no ha retirado, o por lo menos suspendido la concesión de esta televisora?