AzaLosPues ahi tienen que, de visita en Cd.Victoria, junto a los diputados locales del partido Morena, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna anunció el inicio de una campaña en toda la nación mexicana– de Tijuana a Mérida– para reunir al menos 100 mil firmas con la meta de exguir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que proceda a revisar y actuar con el ex gobernador tamaulipeco panista, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

El legislador lo calificó como «prófugo de la justicia y beneficiario de privilegios fuera de toda norma».

Sergio Gutiérrez dijo que la meta será alcanzanda en un plazo de 15 días, mediante la instalación de módulos en plazas públicas y centros de reunión de toda la republica mexicana.

Esta acción absolutamente no tiene precedente en la historia nacional. «Tenemos –dijo el legislador Sergio Gutiérrez– una meta mínima de 100 mil firmas. Actualmente contamos con más de 200 mil personas afiliadas al movimiento (se entiende que a Morena), por lo que estamos seguros de superar esta cifra».

Vale decir que el diputado Sergio Gutiérrez, en el marco de la conferencia de prensa para hacer este anuncio de recolección de firmas, incluso se tomó foto donde aparece junto al líder del Congreso de Tamaulipas, diputado local Humberto Prieto, junto a una manta donde hay una foto de cuando el reynosense Cabeza de Vaca, bastante joven, fue fichado en Mc Allen, Texas por presuntos delitos cometidos.

En la manta con grandes letras, se afirma: «¡Cabeza de Vaca sigue prófugo y el PAN lo protege! Pero el pueblo ya habló: Recabamos firmas para pedir que la Corte haga justicia. No más privilegios. No más impunidad. Que enfrente la ley».

GASOLINEROS DEMANDAN REGULAR APERTURA DE NUEVAS EXPENDEDORAS

El ingeniero Enrique Cárdenas, presidente de la Asociación de Gasolineros Meta C-40, didió este jueves 13 a las autoridades que regulen la apertura de nuevas estaciones de servicio en la capital de Tamaulipas. Asegura que la creciente cantidad de estaciones está reduciendo las oportunidades de negocio para los empresarios locales, que han operado durante más de 70 años.

El ingeniero Cárdenas, ex presidente municipal de Victoria, dijo que en la actualidad hay alrededor de 60 gasolineras lo que resulta elevado en relación con el número de vehículos. Señaló que en los últimos dos años se han construido entre ocho y nueve nuevas estaciones, y se prevee la apertura de varias más, lo que podría afectar muy gravemente a los negocios establecidos.

RECONOCE UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS A LA SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS

Representantes de la escuela de Medicina de la Universidad de Montemorelos, reconocieron la labor de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, por promover estrategias de salud y bienestar como el de Medicina de Estilo de Vida.

Así en la celebración del 50 aniversario de esta unidad académica, en donde el titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, recibió el reconocimiento por parte del rector, Ismael Castillo Osuna, quien destacó el trabajo que el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, ha realizado para promover una cultura saludable entre la población tamaulipeca.

Como parte de la agenda se desarrolló una reunión con las autoridades universitarias para presentar este nuevo modelo de salud.

“Este modelo preventivo, está orientado a facilitar la adquisición de conocimientos en los pilares de la medicina para desarrollar nuevas habilidades prácticas y facilitarle al paciente procesos de cambio de comportamiento en su salud, aunado a formar profesionales inspirados y equipados para acompañar a los pacientes y sus comunidades en la construcción de salud y bienestar”, destacó el Dr. Vicente Joel. NOS VEMOS.

