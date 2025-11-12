1.- La promesa del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, de lograr la reclasificación de tarifas de energía eléctrica en los 43 municipios se empezó a cumplir.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Energético WALTER JULIÁN ÁNGEL JIMENEZ confirmó que los municipios de Abasolo, Güémez, Gómez Farías, Mante y Padilla comenzarán a cambiar en la reconfiguración del costo de energía en el corto plazo.

Lo anterior, es el resultado de la mesa de negociación, en la que estuvo presente la titular de la Comisión Federal de Electricidad EMILIA CALLEJA ALOR, además de los encargados en las zonas de la División Golfo Norte y Golfo Centro de la CFE.

Si bien la promesa de VILLARREAL ANAYA es en todo el Estado, lograr los primeros cinco es un avance importante, a reserva de que más municipios lleguen a la próxima tarifa, entre éstos Ciudad Victoria a la 1D, aunque el objetivo medular del gobernador, es alcanzar en los 43 la tarifa 1F.

Parte fundamental a este logro, habrá que atribuirlo al titular de Desarrollo Energético WALTER JULIÁN ÁNGEL JIMENEZ, quien ha entendido a la perfección el proyecto del gobernador y el compromiso asumido por el mandatario con la población.

Al compromiso de AMÉRICO también se incorporó la Secretaría de Recursos Hidráulicos, al implementar nuevos sistemas de medición, que permitirán tener una medición estatal y en comparación con la federal, hacer los cruces de la información para establecer el valor real.

Lo comentamos en la anterior edición, WALTER JULIÁN es una persona mucho muy preparada, certificada y experimentada en materia energética y tiene la capacidad y conocimiento suficiente, para dar a Tamaulipas el lugar que merece en este renglón en el contexto nacional, aprovechando las ventajas que tiene la entidad.

Otro acierto que tendrá WALTER, es la realización del primer foro público de un gobierno con presencia del sistema energético, después de lo que implica las reformas a la Constitución y la aprobación de leyes, reglamentos y normas en este sector, a realizarse del 24 al 26 de noviembre en Tampico.

Los ejes que se abordarán en este Foro Energético en su edición 2025, serán renovables, gas natural, hidrógeno verde, exploración, producción y refinación.

El Foro será el marco para la firma de un instrumento jurídico de colaboración, cuyo objetivo principal será la donación de paneles solares para dar inicio al proyecto de electrificación al 100 por ciento en Tamaulipas. En fin.

