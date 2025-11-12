En el debate político y económico que cada año define el rumbo del país, el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal volvió a poner sobre la mesa la voz de la frontera. Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador neolaredense destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no solo es equilibrado y responsable, sino que reafirma el compromiso del Gobierno Federal con el bienestar social, la infraestructura estratégica y el desarrollo regional.

Y no se equivoca. El paquete económico aprobado contempla un gasto total de 10.19 billones de pesos, un incremento real del 5.9 % respecto al año anterior, lo que equivale a 891 mil 667 millones de pesos adicionales. Un presupuesto que, más allá de los números, refleja una visión de Estado, una apuesta por el desarrollo sustentable y por la gente que trabaja todos los días para sacar adelante a sus familias.

Entre los puntos más relevantes, el Ramo de Bienestar recibirá 987 mil millones de pesos, beneficiando al 82 % de las familias mexicanas; la salud tendrá 966 mil millones, con un aumento real del 9.6 %, fortaleciendo al IMSS-Bienestar y la atención médica universal; y en educación, se incrementa un 6.4 % el gasto para infraestructura y formación docente.

Pero más allá del panorama nacional, hay un punto que no pasa desapercibido, Nuevo Laredo ha sido, y sigue siendo, uno de los municipios más favorecidos por los presupuestos federales.

Durante los ejercicios de 2024 y 2025, el municipio fronterizo recibió inversiones históricas en infraestructura vial, obras hidráulicas, vivienda, seguridad e imagen urbana, producto del trabajo coordinado entre la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y el Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum.

Esa coordinación institucional, sin tintes partidistas ni cálculos políticos, ha hecho de Nuevo Laredo un ejemplo nacional de cómo la federación y los municipios pueden avanzar juntos. Y con la aprobación del Presupuesto 2026, todo indica que lo mejor aún está por venir.

Las proyecciones apuntan a que el próximo año se consolidarán proyectos estratégicos de gran calado para la frontera, especialmente en materia de infraestructura energética, conectividad ferroviaria y desarrollo urbano y aduanero, gracias al impulso presupuestal al Ramo de Energía y al de Infraestructura.

Carlos Canturosas vuelve a destacar como un político con rumbo, con discurso y con resultados. Su voz en el Congreso no solo defiende cifras, sino visiones de desarrollo que hoy colocan a Nuevo Laredo en el mapa nacional como un municipio ejemplo de crecimiento ordenado y con rostro humano.

QUE NO SE CALIENTEN EN NLD

En Nuevo Laredo se encendieron los radares políticos con la sorpresiva renuncia de Juan Ángel Martínez a la Secretaría del Ayuntamiento. Como era de esperarse, algunos acelerados comenzaron a tejer teorías de complot, pleitos internos y fracturas en el grupo político de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal. Pero, como diría el clásico, “no hagan olas donde no hay mar”.

Nada más alejado de la realidad. Lo ocurrido no es un rompimiento, es una jugada estratégica, un movimiento calculado dentro del tablero del poder municipal. La llegada de Ernesto Ferrara a la Secretaría del Ayuntamiento forma parte de esos enroques naturales que Carmen Lilia ha venido haciendo desde el primer día de su gobierno. Quien conoce su estilo sabe que no deja nada al azar, cada movimiento tiene un propósito político y operativo.

Y que no se confunda nadie, Juan Ángel Martínez no se va, solo cambia de trinchera. Todo indica que ocupará otro cargo dentro del mismo círculo de confianza, posiblemente el que deja vacante Ferrara. Este es el tipo de ajustes que consolidan equipos, no los que los quiebran.

Porque si alguien ha demostrado lealtad a toda prueba, ese es Juan Ángel. Su historia política está marcada por la congruencia y el sacrificio personal por el proyecto que encabezan los hermanos Canturosas Villarreal . No cualquiera renuncia a la Regiduría Uno por disciplina, sin reclamos ni berrinches, simplemente porque entendió que primero está el proyecto, luego el interés personal.

Esa clase de política, la de la convicción sobre la ambición, ya no se ve todos los días. Y eso lo convierte en un perfil valioso, tanto para el grupo como para el propio municipio.

Así que quienes apostaban a que este movimiento sería el principio de una ruptura, se quedaron con las ganas. En el fondo, lo que hay es reacomodo con miras al futuro, y futuro, hay mucho.

Y ojo, no lo pierdan de vista, Juan Ángel Martínez tiene cuerda para rato. Si las piezas siguen moviéndose como se están moviendo, no sería sorpresa verlo en la boleta del 2027. Tiene trayectoria, lealtad, trabajo y una virtud escasa en la política moderna… no traiciona.

En resumen, no hay crisis en Nuevo Laredo. Lo que hay es política fina, de esa que se cocina a fuego lento, donde cada paso tiene dirección. Y Carmen Lilia, como buena estratega, sabe perfectamente hacia dónde está moviendo sus piezas.

LA ALIADA DE LOS OBREROS

En política, hay gestos que pesan más que cualquier discurso. La presencia de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal en la Asamblea Solemne Representativa del Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora no fue una simple cortesía institucional, fue un mensaje contundente, el gobierno municipal y la clase trabajadora de Nuevo Laredo están del mismo lado.

Ahí, donde Roberto Celestino Flores Huerta asumió la Secretaría General del sindicato, la presidenta municipal ratificó su liderazgo político y su cercanía con quienes realmente mueven la economía de esta frontera, los trabajadores. Pero también, su visión de desarrollo, la que ha logrado atraer inversiones, consolidar la paz laboral y posicionar a Nuevo Laredo como un imán para la industria maquiladora.

El propio sector obrero lo reconoce. Tanto el dirigente estatal de la CTM, Edmundo García Román, como su secretario adjunto, Reynaldo Javier Garza Elizondo, destacaron que con la visión de Carmen Lilia llegarán más empresas y, con ellas, más empleos para los agremiados. No es una frase hueca, basta mirar el crecimiento industrial y la estabilidad laboral que vive la ciudad.

Canturosas Villarreal, con ese estilo firme pero empático que la caracteriza, fue clara en su mensaje, “En este gobierno tienen a una aliada comprometida con ustedes”. Y vaya que se lo han creído, porque en la práctica, la relación entre el Ayuntamiento y el sector maquilador ha sido de respeto, coordinación y resultados.

El nuevo dirigente sindical, Roberto Celestino, asume una encomienda en un momento crucial, cuando Nuevo Laredo está en la mira de inversionistas nacionales e internacionales. Y lo hace con el respaldo abierto de una alcaldesa que entiende que la estabilidad laboral no solo es un derecho, sino una condición indispensable para el progreso.

“Sigamos trabajando juntos por un futuro de diálogo, equidad y prosperidad para todos”, dijo Carmen Lilia, sellando con esas palabras una nueva etapa en la relación entre el gobierno y los trabajadores.