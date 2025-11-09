Tinta Negra

Alfredo Guevara

Calienta motores el Verde

1.- En el Partido Verde Ecologista de México, optaron por la continuidad del trabajo de MANUEL MUÑOZ CANO, quien fue reelecto como presidente de este organismo en Tamaulipas.

Los delegados que asistieron a la Asamblea Estatal, realizada en esta Capital, valoraron los resultados del trabajo realizado por MUÑOZ CANO y tomaron la decisión de darle continuidad, ante el escenario político electoral que se acerca.

Y es que, uno de los retos que vienen para MANUEL y el Verde Ecologista, es la elección concurrente del 2027, en donde se elegirán diputados federales, legisladores locales y alcaldes en Tamaulipas.

Diremos que el Verde Ecologista, es el único partido que ha tenido crecimiento en Tamaulipas y por lo mismo, podría consolidarse en la elección previa para la contienda de gobernador en el 2028, de ahí la importancia de dar continuidad al trabajo realizado.

A la asamblea del Verde acudió la senadora MAKY ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien aceptó ser propuesta de este partido político para la elección del 2028 en Tamaulipas.

Sin embargo, expuso que Morena y el Partido del Trabajo estarán en condiciones de proponer, para que los tres o más, vayan a una consulta, cuyo resultado defina a la mujer o el varón que representará a la coalición.

Lo extraño de todo, es que MAKY asegura que la coalición con Morena y sus aliados, es decir, el Verde y PT se mantiene firme en Tamaulipas, aunque la presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional, GUADALUPE GOMEZ anunciara, hace unos dos meses, la separación con el Verde Ecologista.

2.- Este lunes inicia la participación de los 36 tamaulipecos que aspiran al cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, ante legisladores de la comisión de justicia del Senado de la República.

Suerte para DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS, FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA, JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, y otros que dispondrán de escasos cinco minutos para dar a conocer el trabajo realizado y responder a un par de preguntas que les harán, senadores de la república.

Desde luego que el tiempo que dispondrán los aspirantes al cargo de magistrado, serán insuficientes y por ello, algunos podrían perder la oportunidad de formar parte del órgano jurisdiccional en Tamaulipas.

El proceso se llevará algunos días, toda vez que para mediados de noviembre, podría elegirse a los tres que necesita el Tribunal en Tamaulipas.

Lo más probable, es que sean dos mujeres y un varón los que resulten electos. En fin. [email protected]