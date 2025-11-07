Cd. Victoria, Tamaulipas.– Momentos de tensión se vivieron este jueves en las instalaciones del ITACE, luego de que por el 911 se reportara que un alumno supuestamente portaba un arma de fuego dentro del plantel, lo que se activo el protocolo de seguridad.

La alerta provocó una rápida movilización de elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora, quienes acudieron al lugar para realizar una inspección preventiva.

Padres de familia, alarmados por los mensajes de sus hijos, llegaron hasta las puertas del instituto para conocer lo que ocurría, mientras el personal docente resguardaba a los estudiantes.

Pese al fuerte operativo y al revuelo generado, las clases se reanudaron y los alumnos comenzaron a salir con tranquilidad.

El director del plantel y la Vocería de Seguridad Tamaulipas aún no emiten un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

En breve más información.

📰 Redacción | La Región Tamaulipas

