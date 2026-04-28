Matamoros, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa la reactivación estratégica del Puerto Norte de Matamoros mediante una inversión superior a 109 millones de pesos, con el objetivo de consolidarlo como un eje clave para el desarrollo económico y comercial de la región.
El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que se ejecutan trabajos de infraestructura orientados a fortalecer la operatividad del puerto y detonar nuevas oportunidades de inversión. Entre las acciones destacan la construcción de una barda perimetral, un tanque de almacenamiento con capacidad de mil metros cúbicos, así como la rehabilitación y acondicionamiento de oficinas, áreas de campamento y obras complementarias.
El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la visión estatal para potenciar la conectividad, la logística y la competitividad de Tamaulipas, posicionando al Puerto Norte de Matamoros como un punto estratégico para el comercio nacional e internacional.
Asimismo, destacó que este proyecto representa un avance significativo en la modernización de la infraestructura portuaria, alineado con los objetivos de desarrollo económico y bienestar social en la entidad.
Con estas inversiones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar proyectos estratégicos que generen crecimiento económico, empleo y mejores condiciones para un desarrollo sostenible.
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