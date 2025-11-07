Derivado de un reporte recibido en la línea de emergencias 911 sobre la presunta portación de un arma de fuego por parte de un alumno en las instalaciones del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) en Ciudad Victoria, autoridades acudieron de manera inmediata al lugar.

Se llevó a cabo una revisión física conforme a los protocolos establecidos, quedando hasta el momento descartada la existencia de un arma dentro del plantel.

La directora general del ITACE, Dra. Claudia Anaya Alvarado, informó que la situación fue atendida oportunamente y no se puso en riesgo la integridad de los estudiantes ni del personal.

🗣️ “Queremos dar tranquilidad a los padres y madres de familia. En ningún momento existió peligro dentro del plantel. Se actuó con responsabilidad y en coordinación con las autoridades de seguridad”, expresó la Dra. Anaya en un mensaje emitido tras los hechos.

Elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora participaron en la revisión como parte del protocolo preventivo.

Las clases continuaron con normalidad y los alumnos salieron sin contratiempos.

El ITACE reitera su compromiso con la seguridad, la confianza y el bienestar de toda su comunidad educativa. 🙌

