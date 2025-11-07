Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Inspectores de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) detectaron una fuga en una tubería que vertía residuos al canal del sistema de riego 002 Mante, lo que representaba un posible riesgo ambiental.

El procurador Ramiro Lozano González informó que el canal se encontraba seco y con sus compuertas cerradas, lo que evitó una propagación mayor de contaminantes. No obstante, en el lugar se constató la presencia de peces muertos, signo del impacto ambiental causado por la descarga.

Ante esta situación, autoridades municipales y estatales coordinarán acciones para aplicar medidas preventivas que eviten afectaciones al ecosistema y al sistema de riego.

Lozano González destacó que este tipo de intervenciones reafirman el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la infraestructura urbana.

