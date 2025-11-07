La Pesca, Tamaulipas.– La Secretaría de Marina, a través de la Capitanía de Puerto de La Pesca, informó el cierre temporal del puerto a partir de las 13:00 horas del domingo 9 de noviembre de 2025, debido al ingreso de un frente frío que provocará vientos intensos y oleaje elevado en la región.

El aviso oficial, identificado como 061/2025, detalla que el fenómeno conocido como “Evento de Norte Fuerte” traerá vientos del noroeste de 25 a 30 nudos (46 a 55 km/h), con rachas de hasta 50 nudos (más de 90 km/h) y oleaje de 3 a 4 metros sobre la costa de Tamaulipas y Veracruz, así como el noroeste del Golfo de México.

El capitán de puerto, Lic. Wenceslao Salinas García, exhortó a las cooperativas pesqueras, prestadores de servicios turísticos y comunidad marítima en general a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y acatar las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes.

Asimismo, se pidió a la población no ingresar al mar ni realizar actividades acuáticas durante el cierre, hasta nuevo aviso.

El documento recalca que la medida busca salvaguardar la vida humana en la mar y prevenir cualquier riesgo derivado de las condiciones adversas que traerá el frente frío.

📰 Redacción | La Región Tamaulipas

