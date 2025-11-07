Redacción | La Región Tamaulipas

Uruapan, Michoacán.– La seguridad en el municipio de Uruapan fue reforzada con la llegada de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes, junto con la Fiscalía del Estado y la Guardia Civil, implementaron operativos coordinados para recuperar la tranquilidad en la zona.

El despliegue forma parte de una estrategia conjunta entre autoridades federales y estatales ante los recientes hechos de violencia registrados en distintas colonias del municipio.

Convoyes militares y patrullas de la Guardia Nacional recorren calles y carreteras, además de instalar filtros de revisión en puntos estratégicos para inhibir actividades delictivas y garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades reiteraron que las acciones continuarán de manera permanente hasta restablecer el orden y la paz en Uruapan.

