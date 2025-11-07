Durante este domingo, un frente frío de origen polar ingresará al estado, provocando un descenso drástico de temperatura y lluvias aisladas en las zonas Centro, Cañera y Sur. ☁️🌧️

El sistema será impulsado por una masa de aire gélido, por lo que se esperan vientos fuertes, ambiente frío y posibles bancos de niebla durante la madrugada del lunes. 🌫️

Autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y proteger a menores y adultos mayores. 👨‍👩‍👧‍👦🧣

