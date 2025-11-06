A dos años del famoso “paro loco” del magisterio tamaulipeco, aquel que paralizó escuelas, cerró calles y dejó a miles de niños sin clases, la historia vuelve a poner en la mira al mismo de siempre, Arnulfo Rodríguez Treviño, el eterno cacique sindical que ha convertido la Sección 30 del SNTE en su feudo personal.

El vocero del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo, Arnulfo Alonso Lima, no se anduvo con rodeos al señalar que aquel movimiento no fue una lucha magisterial, sino una operación política de chantaje, cuidadosamente calculada para arrancar del Gobierno del Estado posiciones de poder y privilegios. Y claro, le salió la jugada.

Lima aclara que el “premio” por ese show sindical fue nada menos que la Secretaría de Educación, entregada a modo al grupo de Arnulfo como pago del chantaje. Un “regalito” que hoy se traduce en puestos estratégicos, direcciones de área y presupuestos al alcance de la misma pandilla de siempre.

Y puso como ejemplo al mediocre y servil Pedro Vargas, incrustado en el Consejo Estatal de Educación como si la educación fuera botín de guerra. Y mientras tanto, los verdaderos maestros, los que sí están en las aulas, los que sí trabajan, siguen igual, sobreviviendo con su sueldo, sin estímulos, sin respaldo, sin voz.

Pero, seamos honestos, el problema no es Arnulfo. Él siempre ha sido el mismo. Siempre ha jugado al cacique, al padrino sindical, al que amenaza y negocia con el sudor de los maestros. El verdadero problema son los propios docentes que, conociendo la calaña del personaje, vuelven una y otra vez a ponerlo en el poder.

Arnulfo no llegó ahí por arte de magia. Llegó porque cada elección interna del SNTE se convierte en una feria de promesas, favores y miedos. Y ahí están los maestros, repitiendo el ciclo, dándole vida a un liderazgo podrido que solo les devuelve desprecio y manipulación.

Hoy Arnulfo presume cercanía con el poder, como antes lo hizo con otros gobiernos. Cambia de color partidista según sople el viento, pero nunca cambia de propósito, seguir ordeñando al sindicato y vivir del chantaje político.

Y mientras el magisterio sigue dormido, Arnulfo y su gavilla continúan bebiendo de las mieles del poder, repartiéndose cargos, prebendas y reconocimientos. El cacique sigue vivo, pero no porque sea fuerte… sino porque los maestros que lo sostienen se acostumbraron a vivir de rodillas, como masoquistas.

CARMEN LILIA… MAS OBRAS

En Nuevo Laredo la transformación no es discurso, es realidad. Y basta con recorrer el poniente de la ciudad para verlo con los propios ojos, calles más seguras, espacios dignos y obras que cambian el rostro de colonias que durante años fueron ignoradas.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal volvió a cumplirle a su gente, ahora con la entrega de un paquete de obras que mejoran la infraestructura y la calidad de vida de miles de familias en La Fe, Villas de la Fe y Unidad Nacional.

Ahí, donde antes había abandono, hoy hay resultados concretos. La rehabilitación del área recreativa ubicada en el bulevar Tula, es ejemplo claro de cómo el gobierno municipal invierte con sentido social, 791 mil pesos bien aplicados para que las familias tengan un espacio digno, seguro y funcional.

Pero Carmen Lilia no se quedó ahí. También se entregaron banquetas nuevas en Villas de la Fe y Unidad Nacional, además de un drenaje pluvial que resolverá problemas añejos de encharcamientos y daños en temporada de lluvias. En total, más de 1 millón 875 mil pesos invertidos directamente en beneficio de más de 25 mil neolaredenses.

Y aunque para algunos parezcan “obras pequeñas”, en realidad son las que más cambian la vida de la gente. Porque una banqueta bien hecha es seguridad para los niños que caminan a la escuela; un drenaje funcional es salud para las familias; y un parque limpio y alumbrado es convivencia y paz para toda una colonia.

Estas acciones son parte de un esfuerzo sostenido durante los últimos tres años, donde el gobierno de Canturosas ha impulsado recarpeteos, alumbrado público, rehabilitación de espacios recreativos, impermeabilización de escuelas, colectores pluviales y vialidades modernas. Todo con una visión clara, ordenar y dignificar la ciudad.

LO QUE SUCEDE EN LAS CAMARAS

Da gusto ver que hay legisladores de Nuevo Laredo que sí le entran al trabajo legislativo con resultados concretos. Y en esta ocasión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, dos neolaredenses pusieron su granito de arena para que México avance en temas que sí le pegan directamente al ciudadano.

Por un lado, el diputado Carlos Canturosas informó que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Una ley que, sin rodeos, busca darle al Estado mexicano los dientes que necesita para enfrentar de verdad este delito que lastima a miles de familias.

Y es que ahora, con esta legislación, el delito de extorsión se investigará de oficio, con penas más severas y un tipo penal uniforme en todo el país. Se acabó eso de que cada estado le ponga su “toque” al castigo. Además, las penas podrán llegar hasta 15 años de prisión, y aumentarán todavía más si la víctima es un menor de edad, migrante, mujer embarazada o persona de la tercera edad.

Un punto relevante, y muy humano, es que se permitirán denuncias anónimas, incluso a través del 089, protegiendo así la integridad de las víctimas y testigos. Una medida que sin duda puede marcar la diferencia en un país donde el miedo muchas veces impide denunciar.

Mientras tanto, en el Senado, la senadora Imelda Sanmiguel también dio la nota positiva al informar la aprobación unánime de la reforma al artículo 76 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta medida permitirá a los usuarios cancelar servicios digitales como Netflix, Amazon, Spotify o telefonía móvil con un solo clic y sin penalización.

Sí, leyó bien, ¡con un solo clic! Adiós a las trampas de los contratos eternos y a los cobros automáticos “por descuido”. Además, las empresas deberán avisar con cinco días de anticipación antes de renovar una suscripción y pedir consentimiento expreso para cualquier cargo futuro.