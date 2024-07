La dinámica del poder tiene una capacidad sorprendente para transformar perspectivas y posturas políticas. Esta observación se manifiesta claramente en el caso del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas. Cuando el PAN estaba en el poder, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, la narrativa era sencilla: todo estaba bien, las instituciones eran fiables y cualquier crítica era infundada. Pero la situación ha dado un giro de 180 grados tras perder el control político.

Recientemente, el representante del PAN ante el Consejo del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Manglio Murillo Sánchez, ha expresado públicamente su desconfianza hacia los consejeros del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM). Según Murillo, estos consejeros actúan de manera parcial y responden a intereses partidistas. Esta acusación surge a raíz de las decisiones del TRIELTAM de rechazar las impugnaciones del PAN, en las cuales el partido buscaba que se ordenara la repetición de elecciones en varios municipios.

Lo irónico es que durante el mandato de Cabeza de Vaca, el PAN defendía fervientemente la imparcialidad y la confiabilidad del TRIELTAM. En aquellos tiempos, las decisiones del tribunal, que a menudo eran desfavorables para el PRI y MORENA, eran vistas como justas y correctas por los panistas. Ahora, sin embargo, el PAN ha cambiado su discurso y critica vehementemente a la misma institución que anteriormente alababan.

La situación actual refleja una clara contradicción y resalta cómo las percepciones pueden cambiar drásticamente dependiendo de si se está en el poder o en la oposición. El PAN, que antes consideraba al TRIELTAM como una institución confiable, ahora lo acusa de parcialidad y falta de confianza. Esta transformación no sólo pone de manifiesto la ironía inherente a la política, sino también la fragilidad de las instituciones democráticas ante los vaivenes del poder.

Las impugnaciones continúan y el caso se trasladará a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Será allí donde se decida si se ordena o no la repetición de elecciones en los municipios impugnados. Mientras tanto, la actitud del PAN sigue siendo un recordatorio de cómo el poder puede moldear la percepción y el discurso político, a menudo de manera profundamente irónica.

En resumen, la situación actual del PAN en Tamaulipas es un ejemplo claro de cómo el poder puede cambiar la visión y la narrativa de un partido político. Lo que antes se defendía a capa y espada ahora se critica con la misma intensidad. La política, como siempre, sigue siendo un juego de percepciones y poder, donde la coherencia a menudo es la primera víctima.

CARMEN LILIA: EDUCACION Y SALUD VAN DE LA MANO

La administración municipal de Nuevo Laredo, liderada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, ha puesto un fuerte énfasis en la educación como una de sus principales prioridades. No se trata únicamente de proporcionar aulas, útiles, uniformes y becas, sino de asegurar un entorno saludable para los estudiantes. En este contexto, el programa “Escuela y Salud” de la Secretaría de Bienestar Social ha jugado un papel fundamental.

Desde el inicio de la administración 2021-2024, el programa ha brindado 67,664 servicios médicos gratuitos a niños y jóvenes de diversas escuelas en la ciudad. Estos servicios incluyen la exploración y detección de pediculosis, con 9,835 atenciones, la aplicación de fluoruro con 9,780 procedimientos realizados, y 8,956 consultas en el taller de psicología. Estos números reflejan un compromiso serio y constante con la salud de los estudiantes.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha reiterado que, con el inicio del nuevo ciclo escolar, estas acciones continuarán para acercar aún más los servicios de salud a las escuelas. La administración municipal ha ofrecido de manera constante atenciones médicas en centros educativos, incluyendo atención nutricional, monitoreo de niveles de glucosa, valoración de peso y talla, y la entrega de cepillos de dientes y shampoo para tratar pediculosis. Además, se han llevado a cabo pláticas de concientización sobre salud y se han aplicado vacunas del esquema de la Jurisdicción, influenza y COVID-19.

El enfoque integral de la administración de Canturosas es un ejemplo de cómo la educación y la salud pueden ir de la mano. Al proporcionar servicios médicos gratuitos y de alta calidad en las escuelas, se está creando un entorno en el que los estudiantes pueden prosperar tanto académica como físicamente. Este esfuerzo no solo mejora la calidad de vida de los niños y jóvenes, sino que también establece una base sólida para su futuro.

MAS TRANSPARENCIA EN TAMAULIPAS

El estado de Tamaulipas fue testigo de un evento significativo en el ámbito de la fiscalización y la transparencia. La Auditoría Superior del Estado, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), inauguró las Auditorías Colmena en diversos municipios del estado. Este acto, que tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Excelencia de la UAT zona sur en Tampico, marca un hito en la fiscalización de los recursos federales asignados a los municipios.

El evento estuvo encabezado por el auditor interino de la Auditoría Superior del Estado, licenciado Francisco Antonio Noriega Orozco, el secretario técnico de la ASF, Maestro David Isaac Ortiz Calzada, y el director general de Auditoría del Gasto Federalizado «A», Maestro José Arturo Lozano Enríquez. Durante la ceremonia, Noriega Orozco agradeció la hospitalidad del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, y destacó la presencia de la Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, contralora gubernamental, cuya participación fue fundamental para el desarrollo del evento.

A la ceremonia también asistieron los alcaldes de varios municipios de Tamaulipas, incluyendo a Lalo Gattas de Ciudad Victoria, Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo y Armando Martínez de Altamira. Junto a ellos, contralores, tesoreros y secretarios de ayuntamientos firmaron las actas de inicio de las Auditorías Colmena, consolidando así el compromiso con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.

Las Auditorías Colmena representan un avance significativo en la fiscalización. Mediante el uso de sistemas electrónicos, estas auditorías buscan incrementar la cobertura y reducir el tiempo de ejecución, lo que se traduce en una fiscalización más rápida, eficiente y completa. Este modelo permite un intercambio dinámico y digital de información, instaurando una auditoría que responde a las necesidades contemporáneas de una sociedad que demanda mayor transparencia y rendición de cuentas.

En conclusión, las Auditorías Colmena no solo representan una innovación en términos de tecnología y eficiencia, sino que también refuerzan el compromiso de las autoridades con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. La colaboración entre la Auditoría Superior del Estado y la ASF, junto con la participación activa de los alcaldes y funcionarios municipales, demuestra que Tamaulipas está en el camino correcto hacia una gestión pública más transparente y eficiente.

ALERTA, REGRESA EL COVID CON MAS FUERZA

El COVID-19, el temido virus que alteró nuestras vidas durante los últimos años, parece estar regresando con más fuerza. En Matamoros, la situación se ha vuelto alarmante: una persona ha fallecido y otras cuatro están hospitalizadas debido a este virus. A pesar de estos indicios preocupantes, las autoridades aún no han activado los protocolos de salud, como el uso obligatorio de cubrebocas, lo que nos deja cuestionándonos sobre nuestra preparación y respuesta ante esta nueva oleada.

Estos casos en Matamoros no son aislados. En Laredo, Texas, hace unas semanas también se reportaron nuevos contagios, y en el estado de Veracruz la alarma ha comenzado a sonar. El COVID-19 sigue presente entre nosotros, y su resurgimiento es una clara consecuencia de la relajación de medidas tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades. Todos creímos que lo peor había pasado y que podíamos regresar a una normalidad que, en realidad, nunca recuperamos del todo.

La falta de precaución y el exceso de confianza nos han llevado a este punto. En muchos lugares, las medidas de protección se han abandonado casi por completo. Las mascarillas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos se han convertido en recuerdos lejanos, sustituidos por una falsa sensación de seguridad. Pero el virus sigue ahí, adaptándose y esperando la oportunidad de atacar.

El hecho de que las autoridades no hayan reactivado los protocolos de salud es preocupante. ¿Estamos esperando a que la situación se agrave aún más antes de tomar medidas? La experiencia nos ha enseñado que la prevención es clave para contener la propagación del virus. El uso de cubrebocas, aunque molesto para muchos, ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir los contagios. Ignorar esta medida básica podría tener consecuencias desastrosas.

No podemos permitirnos repetir los errores del pasado. El costo humano y económico de una nueva ola de contagios sería devastador. Debemos actuar ahora, con determinación y responsabilidad, para proteger a nuestras comunidades. Las autoridades tienen la obligación de emitir directrices claras y contundentes, y nosotros, como ciudadanos, debemos cumplir con nuestra parte…. ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

