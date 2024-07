Las acciones de combate y lucha contra el dengue en Tamaulipas han permitido a las autoridades sanitarias avanzar en bien con el tema, contener el número de casos a pesar de las constantes lluvias y la acumulación de agua en muchos de los patios de casas particulares y donde las acciones se enfocan más para evitar el nacimiento del mosco.

Hay algunas ciudades en las que los mismos doctores, enfermeras y los directores de las jurisdicciones y hasta los jefes de la Secretaria de Salud han salido a realizar labores de eliminar criaderos, además de concientizar a la población sobre la importancia que tiene el mantener los patios limpios y libres e cacharros.

Lo importante en este tipo de acciones es que el número de casos de esta enfermedad se mantiene controlado, hasta el momento en la entidad se registran 263 casos confirmados, aunque se mantienen la vigilancia epidemiológica para detectar a tiempo cualquier brote que hasta el momento y pasear de la humedad y acumulamiento de agua, no se ha registrado gracias a la participación ciudadana que se ha dado a la tarea de eliminar criaderos.

La fumigación poco o nada sirve si no se evita el nacimiento del mosco transmisor del dengue, porque mientras la autoridad gasta y gasta en maquinaria, equipo y personal, en las casas, negocios o por la acumulación de llantas, se siguen generando mosquitos, y que hay que resaltar, que a veces existe personal que no trabaja por la falta de equipo, se escudan, cuando para prevenir y orientar no se necesita más que voluntad y vocación.

Hay que insistir la eliminación de los ciraderos es importante evitar que existan larvas y posteriormente moscos, es primordial seguir isnistiendo en que la ciudadanía participe porque esto es responsabilidad de todos aun cuando hay algunos parasitos, sindicales y remedos de lideres que se cansan de culpar a las autoridades, cuando todo mundo sabe que destr’ás de su negatividad o nula participación en acciones de prevemnción estas sus negors intereses o negocios.

Alguin debería decirles que en lugar de estorbar se pongan a trabajar, menos grilla y mas trabajo, uno pelenado contratos, bases y privilegios para su sindicato PARA VENDERLOS AL MEJOR POSTOR, y el remedo, a pesar de ser regidor electo, quiere beneficios y hasta comisiones para batear doble, chulada diría Marcial.

DOS.- A pesar de la guerra sucia y las acciones que se realizan en contra de la alcaldesa de Nuevo Laredo Tamaulipas Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la guapa presidenta municipal salió a redes para agradecer detalles que la sociedad le hace llegar a su casa y a sus oficinas para manifestarle su apoyo y la confianza a su administración.

“Todos los días recibió detalles como este, y no tengo con que pagar todo el cariño todas las atenciones, todo el amor y todas las buenas vibras, oraciones y buenos comentarios que los ciudadanos me dicen todos los días, de verdad que estoy muy agradecida con todos ustedes y con todo su cariño que me lo hacen sentir todos los días”, dice.

Hay quien quiere aprovechar la situación que se registra en Nuevo Laredo para atacar a la autoridad Municipal, cuando la responsabilidad de actuar en contra de la delincuencia es también del orden federal, pero a pesar de ello, refiere que la única manera que tiene de pagar de recompensar y hacer presente su agradecimiento es seguir trabajando como hasta ahora, redoblar los esfuerzos y seguir comprometiéndose con todos para seguir siendo una excelente presidenta municipal.

“Nunca me voy a cansar de trabajar todos los días veo mis redes sociales, leo sus comentarios, atiendo sus sugerencias, reportes, yo se los valoro mucho y créanme que nunca me voy a cansar de trabajar por nuestra ciudad, por Nuevo Laredo, por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por nuestra mujeres, créanme que todos ustedes son mi inspiración los quiero mucho y estoy para ustedes”, concluye.

Lo cierto es que las grillas baratas en contra de la guapa alcaldesa no cesan y mire que hay quien aún no digiere su derrota a pesar de las marranadas que hizo en la pasada elección y junto a sus compinches sigue tratando de opacar la buena actuación de Carmen.