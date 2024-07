Para quienes pensaban que habría pronto cambios en el gabinete estatal se van a quedar con las ganas de ver caer a Héctor Villegas de la Secretaria General de Gobierno o a Lucía Aimé Castillo Pastor de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, es cierto, sus puestos no serán eternos, pero no se irán en los próximos meses, quizá ni este año y, si me apura, habrá que decir que en el caso de ella cada vez se ve más firme, no así el puesto número dos, pero órdenes son órdenes.

Igual de equivocados están quienes no han entendido que los tiempos son de Américo Villarreal, que en los siguientes cuatro años de su mandato él pondrá la agenda, así que no por mucho madrugar se tendrán las candidaturas más temprano, al contrario, los errores podrán pagarlos caro quienes así lo piensen, aunque nunca les llamen la atención, aunque los dejen creerse los héroes de la película, las princesas del cuento, o viceversa.

Vaya pues, la orden de mantener sin cambios grandes el gabinete es de Américo Villarreal Anaya, la orden de dejar libres de acción a quienes quieren luchar por el puesto que ahora ostenta también, que se equivoquen quienes lo persiguen sin respetar investiduras o jerarquías, seguramente habría dicho a los cercanos cuando en diferentes eventos algunas políticas recién electas y otras que forman incluso parte de la estructura gubernamental se placeaban tratando de robar cámara, con un exceso de protagonismo.

Hoy, lo que se observa, es un gobernador fuerte, Américo es el primero, en más de 50 años, que parece comprender la política a tiempo y tener la mano firme en los momentos de decidir al grado que los resultados le respaldan, obtuvo más de un millón 100 mil votos para Claudia Sheinbaum, los dos Senadores, 7 de ocho Diputados federales, 21 de 22 distritos locales, 27 presidencias municipales, con acuerdos con todos los alcaldes para las reformas que se avecinan, con la siguiente legislatura en sus manos, más aún, con mucha carga ideológica en sus mensajes que le van fortaleciendo en el escenario nacional.

Américo sabe, por ejemplo, que la doctora Claudia Sheinbaum habla fuerte y de frente, le queda claro que no es de dientes para afuera la expresión de la presidenta electa sobre la no reelección, igual de la necesidad de no permitir el retorno de los viejos vicios a la administración pública, remover la estructura para fortalecerla y créalo, actuará conforme a la línea nacional a sabiendas que el interés supremo es México, es el Estado.

Es en coherencia con esas practicas que la probabilidad de que Úrsula Salazar repita como presidenta del Congreso son muy bajas y en este momento se piensa más en Magaly Déandar o Humberto Prieto que junto con otro cercano al equipo serán la terna que se dispute tan honroso cargo.

Pero eso es por hablar de un tema, habrá muchas cosas que se moverán al ritmo de las exigencias en la política nacional y la local, como igual es un hecho que el gobernador reforzará el trato directo y la comunicación con la gente, la intención es aumentar el respaldo, la confianza del pueblo a su administración aún cuando en las encuestas ha resultado tener los mayores puntajes en dichas mediciones en comparación con sus homólogos de otros Estados, y por lo menos 50 puntos arriba de lo que la gente confiaba en Cabeza de Vaca, su antecesor.

Exacto, esa es la razón de todos los eventos de la semana anterior e incluso el fin de semana en los cuales quedó claro su liderazgo al aglutinar en su entorno a todos los liderazgos del movimiento de cuarta transformación, con su segundo piso incluido, actos en los cuales se habló desde la reforma al Poder Judicial de la Federación en un evento al que se convocó a todo el poder político y académico que domina el tema para escuchar la propuesta del Senador presidente de ese poder, Ricardo Monreal, y que es la oficial; pero también se reconocieron nuestras raíces históricas en un evento en Padilla para hablar de los 200 años de la formación del Estado de Tamaulipas, igual con la presencia de todos los políticos; y tampoco descuido atender a la niñez, a las familias y a las colonias al inaugurar cursos de verano en esta capital, eso sin contar que hizo gira por diversos municipios, la Ciudad de México y esta semana que inicia partirá a Nueva York.

Le insisto, el gobernador Américo Villarreal ha entendido el mensaje de la presidenta electa, el de Claudia Sheinbaum, la agenda la maneja en torno a los temas prioritarios del país y las necesidades del Estado, la postura política la ha alineado, la inyección ideológica en sus mensajes cada vez es más marcada.

Exacto, es esa misma postura del gobernador lo que alentó algunas decisiones, entre ellas, la de dispersar la sentencia de que en Tamaulipas son sus tiempos, los tiempos de Américo Villarreal Anaya, de que serán los tiempos de Claudia Sheinbaum a nivel nacional y si, de que más temprano que tarde se irán o se congelará a quienes no los han comprendido, a quienes quieren tomar protagonismo cuando todavía no les corresponde o creen que la política es igual que en los viejos tiempos y los padrinos en la Ciudad de México pesarán más que las decisiones de Claudia Sheinbaum o las que se tomen por él, o junto con él, en Tamaulipas…

TENEMOS IDENTIDAD HISTÓRICA… Padilla, Tamaulipas.- Tamaulipas es un pueblo con identidad histórica que honra y pretende difundir ampliamente esta herencia y se siente orgulloso de su legado para seguir nutriendo la esperanza que nos moviliza y continuar la actual transformación con toda energía, voluntad y trabajo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al asistir a la Sesión Pública Extraordinaria y Solemne de la 65ª legislatura con motivo de la conmemoración del bicentenario de la instalación del primer Congreso Constituyente de Tamaulipas en 1824, Villarreal Anaya rindió homenaje también a los hombres y mujeres que en 1971 tuvieron que dejar su tierra para fundar la nueva Villa de Padilla.

«Venimos por ello a Padilla, a recordar este hecho histórico y fundacional, con la solemnidad y la gratitud de un pueblo que tiene conciencia de su historia, que honra y pretende difundir ampliamente esta herencia como parte sustantiva de la vida cívica, de esta y de las siguientes generaciones tamaulipecas», dijo.

En una emotiva jornada, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, David Cerda Zúñiga y ante el pleno legislativo, el mandatario tamaulipeco destacó que en este rincón de nuestra entidad se consolidó realmente la independencia de nuestra patria.

«Venimos a Padilla a poner en su justo valor una identidad de la que nos sentimos orgullosos, una identidad que en el humanismo mexicano y en lo tamaulipeco encuentra precisamente la mejor defensa ante la sobreposición de ideas ajenas, ante la pérdida de valores, que en esta complejidad moderna, demerita la importancia de los lazos sociales básicos, demerita nuestra relación con la naturaleza, la empatía hacia los más débiles o principios como la verdad, la justicia social, con el consecuente desvío de los propósitos y compromisos a los que debe servir el Estado y los poderes públicos», expresó.

En un amplio discurso en el que repasó los diversos acontecimientos históricos de Tamaulipas, el gobernador recordó al diputado constituyente Pedro Paredes, quien suscribió el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana en enero de 1824, y al presbítero José Eustaquio Fernández, a quien se reconoce por la autoría del nombre de nuestra entidad como Estado de las Tamaulipas.

«Por eso, venimos a honrar a esos tamaulipecos que fueron elegidos y trajeron a este Pleno la representación de nuestras regiones, que colocaron las raíces del proceso democrático tamaulipeco que hoy, como entonces, vive uno de sus mejores momentos», mencionó.

PADILLA ES LA CUNA LEGISLATIVA: ÚRSULA SALAZAR

A nombre del Congreso del Estado, la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política, mencionó que un día 7 de julio, pero de hace doscientos años, se constituyó el Congreso del Estado de Tamaulipas justamente en Padilla, marcando por siempre a esta tierra como la cuna legislativa.

«Desde entonces han transcurrido 200 años que han sido testigos de muchas generaciones de hombres y mujeres que con su talento, esfuerzo, valor y profundo amor por Tamaulipas lograron solventar invasiones, pérdidas del territorio, conflictos nacionales y locales en donde, con vocación nacionalista, en esta última trinchera al noreste del territorio nacional siempre defendieron la patria de todos los mexicanos, demostrando el carácter firme pero también conciliador y noble de las y los tamaulipecos», indicó.

Como parte de los actos conmemorativos al Bicentenario de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal develó diversas placas en sitios donde se registraron acontecimientos históricos en este lugar; entre ellas, una en memoria de los habitantes de la Antigua Villa de Padilla y de la ex Hacienda de Dolores, que en 1971 tuvieron que dejar su pueblo para dar paso a una nueva obra de la ingeniería mexicana como la presa Vicente Guerrero.

En ese momento, y a nombre de los habitantes de Padilla, la señora María Cepeda Guevara mencionó que desde hace 53 años, Américo Villarreal es el primer gobernador que le pone atención y visita este pueblo.

«53 años, ¿cuántos gobernadores habrán pasado y este es el primer gobernador que nos visita, que le pone atención a mi pueblo?», dijo emocionada.

«Es algo increíble que haya hecho todo este esfuerzo, recordar a Padilla olvidado, pero ya no va a estar olvidado», expresó ante el aplauso de todos los presentes.

INVUERTEN UN MILLÓN 700 MIL PESOS EN LUMINARIAS… Para seguir iluminando Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez entregó a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales un importante paquete de lámparas tipo LED última generación que serán incorporadas a la red de alumbrado público.

En el patio central de la presidencia municipal y con una inversión superior a un millón 700 mil pesos, el alcalde de Victoria entregó al personal del Departamento de Alumbrado Público 500 luminarias tipo LED, así como chalecos, impermeables y escaleras.

El Secretario de Servicios Públicos Municipales Marco Antonio Cantú Mercado agradeció al presidente municipal la entrega de este equipo que permitirá continuar reforzando la funcionalidad del alumbrado público que se mantiene con una cobertura superior al 97 por ciento en la ciudad.

“Seguir fortaleciendo este servicio público para construir una ciudad más segura con equipo última generación que mejora la eficiencia energética en el alumbrado público”, dijo el alcalde Eduardo Gattás Báez.