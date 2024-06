Anette Giovana Roma Aguilera y Elizabeth Arredondo Godoy, estudiante de octavo cuatrimestre de Diseño de Interiores y Paisajismo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), vivieron una emocionante aventura académica en Corea del Sur.

Durante un intercambio académico a la Ewha Womans University, ubicada en Seúl, ambas estudiantes conocieron más de cerca a uno de los países más innovadores en el diseño.

Destino atractivo

«Tengo varias amistades que han ido a Corea y me han contado que es un lugar increíble. Además de ser un destino cómodo y significativo, me atrae la idea de vivir una experiencia totalmente diferente. Quería experimentar personalmente cómo se vive allá, especialmente porque sé que en Corea se destacan en diseño, arquitectura y tecnología», explicó Annette.

Elizabeth, por su parte, destacó: «en general, la experiencia fue muy buena. Al principio, adaptarse a la forma diferente de estudio en Corea fue un poco difícil, pero poco a poco nos acostumbramos al ritmo de vida y las clases. Al final, resultó ser una experiencia muy positiva y bonita.»

Inmersión Artística

Annette y Elizabeth, durante su estancia académica en Corea, se aventuraron en un viaje de descubrimiento artístico. «Tomé tres materias allá, ya que también estaba cursando algunas aquí. Curse Fotografía, Pintura Oriental y Coreano», comparte Annette.

Mientras tanto, Elizabeth llevó las materias de «Dibujo Oriental y un Taller de Arte». Estas experiencias no solo ampliaron sus horizontes académicos, sino que también les brindaron una visión más profunda de la rica herencia artística de Corea.

Amplían horizontes

Durante su experiencia en Corea, Annette encontró nuevas pasiones en el diseño que no había considerado antes, como las pop-up stores y el diseño de interiores en moda, áreas en las que Corea destaca y que no son tan prominentes en México.

«Descubrí estas oportunidades que realmente me interesaron mucho,» mencionó.

Por otro lado, Elizabeth resalta cómo la experiencia le ha dado una visión más amplia de las posibilidades profesionales en distintos ámbitos.

«Ahora tengo una idea más clara de lo que podría hacer en diferentes partes del mundo», explicó.

¡Vayan de intercambio!

Elizabeth alienta a otros a no temer irse lejos, ya que es una experiencia que ayuda a crecer como persona y ampliar la visión sobre diversas cosas, incluyendo la conexión con otras personas y la exploración de nuevos lugares.

Por su parte, Annette destaca que esta experiencia es fundamental, aunque muchos se sientan intimidados por los trámites y papeleos requeridos. Aconseja perseverar en el proceso, ya que los beneficios valen la pena.

