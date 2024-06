¿Qué lleva a la locura de algunos usuarios de redes sociales a inventar información con el objetivo de espantar a la población hasta provocar caos o desconfianza en el gobierno?, triste, pero todo puede ser parte de una estrategia política de los enemigos de la Cuarta Transformación con la intención de desestabilizar sin importar el daño que le causen al pueblo, para ellos la intención es generarle problemas a los gobiernos sin importar llevarse entre las patas a la gente.

Se lo digo porque unos días atrás se anunciaba, sobre todo en el Facebook, que esta tormenta Alberto se convertiría en un huracán categoría seis, que ni existe ese número porque solo llega a cinco, pero se trataba de espantar y de llamar a hacer compras de pánico en agua, insumos, luego prever inundaciones y daños irreversibles a nuestro patrimonio, le insisto, todo falso.

En respuesta, en una reunión convocada a las siete de la tarde de este lunes 17 de junio, el gobierno de Tamaulipas puso en alerta y en sesión permanente a todas sus dependencias estatales, en coordinación con las federales, y municipales, además se anunció que en la misma situación se reportaron organizaciones civiles y hasta empresarios con capacidad de apoyo a la población en caso de que se haga real la emergencia ante el paso inminente de lo que hasta ahora es una tormenta tropical llamada Alberto y que se espera impacte el Estado en las próximas horas, miércoles y jueves con mayor fuerza.

El gobernador Américo Villarreal coordinó los trabajos, llamó a la calma, pero también anunció que estaban monitoreando el fenómeno en tiempo real para evitar situaciones de riesgo, hacer prevención, luego estar listos para el auxilio si se necesita, dijo que todos los sistemas de almacenamiento del vital líquido, presas y lagunas, tienen capacidad suficiente para recibir los volúmenes de agua que pudieran llegar, llamó a la población que vive en zonas bajas a estar alertas a la información oficial porque en otras Entidades estás lluvias han inundado zonas urbanas.

La Secretaría de Salud, Cruz Roja, Protección Civil, DIF, Obras Públicas, el Ejercito, Marina, Guardia Estatal, Secretaría de Educación y muchas dependencias más dieron cuenta de la estrategia para evitar desgracias, luego para que la población guarde la calma sin perder su sentido de alerta, posteriormente hasta la posibilidad de instalar albergues o poner a trabajar a empresas constructoras para remover escombros o lo que se requiera, en resumen, se dio cuenta de efectivos, vehículos, equipo aéreo, infraestructura, sistemas de comunicación oportuna, de la capacidad del Estado para prevenir, de todo lo disponible ya preparado por si se necesita.

Por supuesto, la alerta es real y oportuna de acuerdo con el monitoreo de la tormenta tropical denominada Alberto que se está formando en el golfo y se espera impacte el Estado en las próximas horas, no es para apanicarse.

Pero hay que retomar la primera parte, llamar a la alerta y prevención con información oficial y no a lo divulgado con fines perversos en las redes sociales desde cuentas que curiosamente tienen origen en personas sin escrúpulos que solo quieren causar problemas.

Y no, no se trata de censurar las redes sociales, solo de hacer un llamado a todas las personas que son usuarias de las mismas para que reporten la información falsa, también en informar con prudencia, por supuesto, no dejar que los perversos se aprovechen de la ignorancia o la inocencia de los que están día y noche en las redes sociales para provocar caos y desconfianza en lo oficial.

En lo personal, la invitación es a que busque usuarios confiables para informarse, a periodistas con nombre y apellido, “feibuqueros” que considere informados, o si lo desea, busque en forma directa las páginas de protección civil del Estado.

La intención es que el libertinaje de las redes y la ignorancia de quienes replican información falsa en forma inocente no hagan mella en la población, que no generen caos ni desconfianza, pero también evitar que la gente se descuide al pensar que todo es falso, hay alerta, si, pero no para generarnos caos o desconfianza, ni miedo, el terror no debe hacernos sus presas, se trata solo de estar alertas, de tener información oficial y, a partir de ella, tomar las medidas pertinentes, las adecuadas…

ENSERES DOMESTICOS Y ALIMENTOS A MÁS DE 4 MIL FAMILIAS SON ENTREGADOS POR GOBIERNO ESTATAL… Continuando con su recorrido por la entidad, el Tianguis del Bienestar llegó a este municipio, con la presencia del gobernador del Estado, el doctor Américo Villarreal y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, junto a representantes del gobierno federal y municipal, quienes de manera coordinada atendieron a 4 mil 253 familias con 26 mil 980 productos de la canasta básica y diversos enseres domésticos proporcionados por el INDEP.

“Los artículos que han sido decomisados están siendo distribuidos entre la población en vez de guardarlos en bodegas. Los estamos acercando a las personas que más lo necesitan; la federación escoge los lugares de acuerdo a las necesidades de las familias, y ellos dispusieron de 17 municipios en nuestro estado y los estaremos apoyando durante un mes”, expresó la presidenta del DIF Estatal.

Por su parte, el gobernador del Estado agradeció el trabajo en conjunto que se ha estado realizando entre los tres niveles de gobierno, dando esto como resultado el beneficio de miles de familias tamaulipecas, quienes han aprovechado los productos y servicios que se les han brindado.

Estos Tianguis del Bienestar continuarán su recorrido por diferentes municipios del centro del estado y en próximas fechas llegarán también a la zona del altiplano tamaulipeco, por lo que se invita a la población de esos lugares para que estén al pendiente y aprovechen todos sus beneficios.

MUNICIPIO DE VICTORIA REALIZA LABORES PARA PREVER DAÑOS POR LLUVIAS… Ante el pronóstico de lluvias intensas para las próximas horas, el Gobierno de Victoria, a través de Protección Civil del Municipio, inició la coordinación de acciones preventivas y de protección ciudadana en drenes pluviales, zonas de riesgo y márgenes del río San Marcos..

Juan José Perales Jaramillo, titular de la dependencia, informó que de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el disturbio tropical, con potencial de ciclón uno, generará está semana fuerte precipitación en Tamaulipas, con amplia posibilidad en Victoria.

Indicó, que, personal de PCM realizó un recorrido por el río San Marcos para alertar del fenómeno meteorológico a personas que residen y laboran en la margen del caudal, mientras que con apoyo de cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio se hizo el retiro de muebles, neumáticos, basura y maleza en los principales drenes pluviales para evitar el desfogue del agua pluvial.

Durante el 2024, la COMAPA Victoria llevó a cabo 58 trabajos de limpieza y desazolve de rejillas y drenes pluviales como preparativo para las temporadas de lluvias; y este lunes en el dren pluvial ubicado en la Secundaria Federal No. 5 para que personal docente y alumnado de la institución y el sector estén preparados para los próximos días de lluvia.

Recomendó a la población estar atenta a los reportes oficiales de la Comisión Nacional del Agua, Gobierno de Tamaulipas y Protección Civil del Estado, como en las páginas oficiales del Gobierno Municipal de Victoria, dónde se estarán dando a conocer las recomendaciones para evitar tramos con riesgo de inundación, cruce de arroyos y zonas en peligro de deslaves por exceso de humedad.