Casi brincando en una pata, Eugenio Hernández Flores, Geño, anunció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó en última instancia su candidatura a senador por el Verde, es decir, ya solo un revés en los votos podría impedirle que llegue al Senado y disfrutar seis años con un fuero y una inmunidad diplomática que evite que cualquier autoridad nacional o internacional pueda meterlo a la cárcel.

Seis años, por supuesto, son suficientes para resolver los problemas legales que aún tiene, en los que le metió Francisco N por odio y fobia a todo lo que oliera a Victoria, no hay que olvidar que el exgobernador movió todas sus influencias para que un juez en Texas le iniciara un proceso por diversos delitos, por cierto, los mismos que no le pudo comprobar en México.

Pero le decía, solo los votos podrán impedir que Geño sea Senador, pero no crea que la tiene fácil, porque hasta hombres y mujeres que se enriquecieron a su sombra ahora andan apoyando al cabecismo, a sus contrincantes, a quienes le metieron a la cárcel.

Ya no es un secreto que se duele Geño, particularmente, de los que apoyan al candidato a alcalde de Victoria, a Oscar Almaraz, principalmente de César García Coronado, y del mismo candidato, y no crea que el dolor es por sus aspiraciones, no, son porque no contentos con utilizar su imagen y nombre ahora hasta apoyan económicamente a su contrincante, a Imelda San Miguel que es la candidata del PAN al mismo puesto que quiere llegar y para más señas la más cercana al cabecismo.

“Lo más cabrón que le pasa a Geño es que algunos empresarios, o exfuncionarios, que hacían o recibían contratos por cientos de millones de pesos en su administración ahora salgan con que no tienen ni 300 mil pesos para aportarlos mientras a la campaña de Almaraz y la de cabecistas le inyectaron millones”, acusa uno de sus amigos empresarios de esta capital.

Luego aclara que el dolor de Geño no es por la lana, asegura que con todas las limitaciones la campaña es lo suficientemente exitosa como se preveía, “duele la traición y la ingratitud, le duele que quienes confiaron en él y lo palomearon para que fuera candidato ahora reciban información tergiversada y piensen que les está jugando chueco”.

Es en ese contexto que Geño tiene un doble problema, tendrá que entrarle con todo para garantizar un triunfo de Gattás en Victoria con el mayor margen posible y acabar con esos rumores, con esa fama que le están haciendo de presunto traidor, cosa que no será sencilla pero que la requiere para tener una vida tranquila los próximos años.

Geño, de los últimos políticos que supieron honrar la palabra ahora tiene enfrente a su peor enemigo, a la condición humana, a la ambición que llevó a parte de su equipo cercano a aliarse con su peor enemigo cuando lo metió a la cárcel y, no solo eso, que ahora sean los de su propia creación los que intenten tumbarlo y quitarle la oportunidad de una vida tranquila, le duele que lo estén traicionando y portándose ingratos por ambición, por saciar sus intereses personales y ya no los de su expatrón y mecenas…

CABECISTAS SALVAN LISTA DE DIPUTADOS PLURIS… Por cierto, al cabecismo por fin le fue bien en una y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la elección de sus candidatos a Diputados locales por la vía plurinominal, los magistrados del órgano superior de justicia electoral no le dieron la razón a Arturo Soto que pretendía modificar la forma de elección al argumentar que se hizo a mano alzada y esto no permitió el voto libre y secreto, de esta forma Ismael García Cabeza de Vaca, Vicente Verastegui y Gerardo Peña casi aseguran curul en el Congreso local lo que vislumbra la necesidad de una mejor elección para Morena si es que quieren cambiar las condiciones en el poder legislativo.

Morena necesita entender que el PT y el Verde, incluso el MC, deben alcanzar el porcentaje mínimo para tener diputados pluris y así al aliarse puedan superar los 24 legisladores para reformar la constitución y quitar los candados que impuso el cabecismo para blindar su saqueo y quedar impunes.

Los de Morena deben ver la resolución de la Corte sobre la forma como se debe modificar la constitución local legalmente para entender que acá, en los cerquita, si urge el plan C.

UNEN MAESTROS Y GOBIERNO ESFUERZOS…. En el marco de la celebración del Día del Maestro, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, agradeció a las y los profesores por su labor y vocación de servicio, con formación humanista, destacando la importancia de la educación como pilar fundamental en la formación de las personas y el desarrollo de la sociedad.

«Somos de las vocaciones profesionales que ven por la persona, que ven por el humanismo», afirmó.

En este sentido, el mandatario destacó la relevancia de la educación en la transformación de la sociedad y subrayó la importancia de una educación colaborativa y solidaria.

«Una educación en la que todos veamos cómo le puede ir a tu prójimo, porque estoy muy seguro de que, si te va bien a ti, es muy seguro que a mí también me pueda ir bien», expresó.

Durante el evento realizado en el Polyforum Victoria, el gobernador entregó reconocimientos y estímulos, así como la medalla «Ignacio Manuel Altamirano», por 40 años de servicio y la medalla «Rafael Ramírez», por 30 años de servicio al mérito educativo a destacados docentes de la entidad.

Por su parte, la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, hizo un llamado a trabajar de manera conjunta sindicato, sociedad y gobierno para sanear las irregularidades heredadas y construir un mejor futuro para la educación en el estado.

Mientras que el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño destacó que, en Tamaulipas, se logró en esta administración estatal recuperar sueldos caídos desde 2019.

«Se pagaron 2019, 2020,2021, 2022 y 2023 ya está pagado. Luego pedimos algo que todo tamaulipeco y mexicano teníamos, los lentes, las becas y están por pagarse”, señaló, al tiempo que reiteró su confianza en las instituciones y en el gobernador Américo Villarreal Anaya.

RECTOR DE LA UAT RECONOCE LABOR DE SU PLANTA DOCENTE… “El trabajo del personal académico en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es esencial para lograr la transformación, porque no solo educan a los jóvenes, sino que cambian sus vidas a través de una formación integral”, expresó el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado.

Teniendo como marco el tradicional festejo que la UAT ofrece a sus docentes con motivo del Día del Maestro, el rector destacó su reconocimiento a la extraordinaria labor que desempeñan y que es fundamental en el proyecto de impulsar a la casa de estudios hacia la excelencia.

Acompañado de su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, y dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT), Dámaso Anaya encabezó los festejos que se han programado en las diferentes sedes universitarias, con la presencia de maestras y maestros de las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la UAT.

En ese contexto ha hecho patente su mensaje de felicitación, reiterándoles el respaldo de su administración rectoral para que puedan desempeñar en las mejores condiciones su labor educativa e inculcar en los jóvenes una formación humanista.

Dijo que para los maestros de la UAT es un gusto poder transformar vidas, entregando al final de una carrera universitaria profesionales preparados académicamente y comprometidos con su comunidad.

Sostuvo que, como parte del compromiso de mantener un permanente acercamiento con todos los universitarios, retomará su agenda de visitas a las veintiséis dependencias académicas de la UAT, para seguir dialogando con el personal académico y administrativo.

“Buscamos una universidad muy humana y un rostro diferente; tenemos que hacer ese cambio y que todos seamos una gran familia universitaria”, indicó.

Por su parte, el secretario general del SUTAUAT, Mtro. Luis Gerardo Galván Velazco, agradeció al rector su apoyo para la realización de los festejos para los docentes, pero sobre todo por el respaldo de la administración central para que los mentores puedan hacer su labor cada vez mejor, respondiendo así a las exigencias de los tiempos actuales.

DIFUNDE EQUIPO DE XÓCHITL PROPUESTAS PARA MAGISTERIO… Durante su gira reciente por Tamaulipas, Xóchitl Gálvez Ruiz, propuso a los maestros mejorar sus condiciones de trabajo, incluyendo sus percepciones salariales e infraestructura escolar, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entre las propuestas de la candidata a la Presidencia de la República de Fuerza y Corazón por México se encuentran: Mejorar sus salarios progresivamente y sus prestaciones, Elevar la formación continua, dotarlos de los materiales que necesiten, devolverles su papel importante en la sociedad como forjadores de ciudadanos, contratar a todos los maestros y maestras que hagan falta para un 100% de cobertura, eliminar la Unidad del Sistema para la carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), mejorar la infraestructura escolar para que puedan desempeñar con eficiencia sus funciones, entre otras.