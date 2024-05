La Auditoria Superior de la Federación, con un tino endemoniado, descubrió que la administración municipal de Victoria en el 2017, que estaba en manos de Oscar Almaraz Smer, desapareció 65 millones de pesos, por supuesto, no tendría nada de extraordinario el tema, todos los políticos del pasado así actuaban, si no fuera porque el mismo personaje, Almaraz, anda de candidato del PRIAN intentando ser otra vez presidente municipal de la capital de Tamaulipas y las campañas van en su punto más álgido, tampoco sería nada extraordinario si no fuera porque mientras los victorenses teníamos sed y nadamos en aguas negras ellos quizá se dieron, tal vez se dan todavía, vida de reyezuelos con todo ese dinero en la bolsa.

En los documentos de denuncia se señala al tesorero municipal Gerardo Robles Riestra como parte de los responsables de la desaparición de los 65 millones, se los están requiriendo, quieren que los pague con todo y los rendimientos que pudo generar semejante cantidad de dinero a reserva que ya se solicitaron sus generales con el objetivo de procesarlo ya que los tiempos de aclaraciones de dichas cantidades concluyeron.

Hay que aclarar una situación, los 65 millones son dinero federal, perteneciente al Fondo para el Fortalecimiento Financiero y se utilizaron en el 2017 y 2018, intentaron respaldarlos con cuatro convenios, pero no existen documentación ni actos suficientes y respaldados para comprobar el uso correcto del dinero.

Tiene usted razón, van contra el tesorero de Almaraz, es más, si usted quiere justificarlo dirá que es guerra sucia, pero lo que no podrán librar nunca es el hecho que quien los reclama es una autoridad que no pertenece a ningún partido, la Auditoria Superior es del Congreso y que está misma ha dicho que existen suficientes elementos para iniciar procesos judiciales respecto al presunto desvío de estos recursos.

Y sí, el fregadazo va directo al candidato del PRIAN a la presidencia municipal de Victoria, era el responsable del dinero de los victorenses que ahora se sabe se perdieron en año y meses, sería imposible pensar que Almaraz no sabía cómo se utilizaba el dinero, peor sería que no se hubiera enterado porque dibujaría una irresponsabilidad y un riesgo confiarle nuevamente el dinero de los victorenses.

Lo que sigue, porque este solo es el inicio de auditorías, será una solicitud para que se abran también las cuentas públicas en el Congreso del Estado, es decir, que se revise también como se utilizó el dinero local, y no será complicado, acuérdese que ya se anunció este proceso, por lo que no sería una sorpresa que aparezcan más milagritos al mismo Almaraz y a muchos otros aspirantes a cargos de elección, la Auditoria Superior de la Federación mostró el camino, es decir, lo demás será sencillo.

Por supuesto, habrá que pensar que el fregadazo pa´ Almaraz golpeará su campaña, quizá no con sus adeptos, pero si le quitará la posibilidad de recibir el voto de los indecisos o de los que pensaban castigar a la actual administración, más que eso, es claro que Almaraz recibirá el rechazo de todos aquellos que sufrieron de sed mientras alguien de los suyos, o quizá todos ellos, se daban la gran vida con 65 millones de pesos en la bolsa que hasta hoy no se sabe cómo los utilizaron o los desaparecieron…

JUEZ DE HORCA Y CUCHILLO… En los juzgados federales está iniciando una rebelión, quién la provoca es el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Genaro Antonio Valerio Pinillos, a quien acusan prácticamente de asesino, además de acosador y no solo eso, sospechan que tiene las mismas mañas por las cuales el sistema judicial está siendo desacreditado, entre ellas, cuidar las vacantes laborales para los familiares o amigos de los cuates.

“No está otorgando plazas a los trabajadores que ya tienen los seis meses como lo marca la ley, y son vacantes que se deben cubrir, la sospecha es que quiere hacer lo de siempre, esperar que le pidan favores magistrados u otros jueces para cobrarlo como se hacía antes”.

Entre las denuncias se ha dicho que hay tres personas que se han infartado porque les exige trabajo a todas horas del día, que no los deja comer, ni descansar, ni tomar aire por periodos superiores a las ocho horas de trabajo, además de exigir expedientes en horas de la madrugada o cuando ya comienza la noche, es decir, deja a los empleados y empleadas a su cargo trabajando casi las 24 horas.

“Hasta parece que nos quiere matar, o que reventemos”.

Es claro, la denuncia no es fortuita, se hace porque el Consejo de la Judicatura Federal comenzará este viernes una auditoria, le llaman Visita Anual a los Órganos Jurisdiccionales, en Ciudad Victoria y quieren precisar los señalamientos contra el Juez, mismo que tiene antecedentes similares en otros Estados, incluso algunos de acoso sexual otros de formar parte de una red de corrupción y por eso es lo que esta ocurriendo en estos momentos entre los trabajadores del poder judicial de la federación en Ciudad Victoria.

ABRE UAT PUERTAS A CANDIDATOS PARA FOMENTAR DEMOCRACIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en coordinación con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), organizan el evento Diálogos con Universitarios, que reunirá a candidatas y candidatos al Senado de la República y a la Diputación Federal por el V Distrito Electoral con la comunidad estudiantil de esta casa de estudios.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la UAT, la iniciativa está dirigida al estudiantado para que participe en un ejercicio libre y democrático que le permita hacer sus planteamientos, preguntas, dudas, sugerencias o comentarios de manera directa con quienes buscan un cargo de elección popular en la entidad.

Diálogos con Universitarios se desarrollará en el auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria en dos sesiones, los días 13 y 14 de mayo, de manera presencial y con transmisión a través de las páginas de Facebook de la UAT y del IETAM; además, se transmitirá a todas las sedes de la UAT en el estado.

La apertura será presidida por el MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la UAT, con la presencia del Dr. Sergio Iván Ruiz Castellot, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tamaulipas; el Lic. Juan José Guadalupe Ramos Charre, consejero presidente del IETAM; y la Lic. Italia Aracely García López, consejera electoral del IETAM.

De acuerdo con el formato, el lunes 13 de mayo, a las 10:00 horas, será la sesión con las personas candidatas al Senado; y el martes 14 de mayo, a las 10:00 horas, con las personas candidatas a la Diputación Federal por el V Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Victoria.

El evento es parte del compromiso de la UAT por formar estudiantes con conciencia humanista, y en ese sentido, brindarles espacios que contribuyan a enriquecer su preparación como profesionales y ciudadanos responsables con plena conciencia de ejercer sus derechos civiles.

Mediante el modelo de diálogos juveniles, la UAT participa en el proceso electoral con un esquema de equidad validado en los lineamientos del INE, y en relación con eso, la Universidad hizo la correspondiente invitación a las candidatas y candidatos de manera directa y oportuna a sus casas de campaña.