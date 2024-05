Llorar es de cobardes…

Los últimos dos años la percepción de inseguridad en Nuevo Laredo ha bajado, con un añadido, de acuerdo con las encuestas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, la ciudadanía no solo se siente más tranquila, también señalaba que sus autoridades municipales han sido de las más eficientes del país y es aquí donde surge una pregunta, ¿por qué los hermanos Cantú Rosas nos pintan un panorama distinto, un ciudad dominada por la violencia e inseguridad donde los delincuentes se atreven a amenazar a las autoridades municipales que ellos representan?, porque eso es lo que nos han dado a entender en los últimos días con sus comunicados y su marcha inútil por la paz ya que son ellos, los gobernantes de ese territorio, los que deben procurarla y no andarla mendigando.

Obvio, Carmen Lilia y Carlos, de apellidos Cantú Rosas, la primera candidata a presidenta municipal y el segundo a Diputado federal por Morena, acusan con todo a su opositora Yahleel Abdala, de la Coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas encabezada por PAN y de aliados el PRI-PRD de estar provocando esa situación, es más, algunos seguidores de los Cantú hasta han acusado que la prianista recibió varios millones de dólares del crimen para apoyar su campaña y destruir la de Morena, para poder quitarlos, quizá su verdad sea cercaba a lo que pasa, quizá no, el problema es que todo empeora en la percepción de la gente cuando Movimiento Ciudadano anunció que sus candidatos dejan las campañas por el clima de violencia, que no pretenden arriesgar sus vidas, y parece lo de menos en un municipio donde no tienen posibilidad alguna, pero resulta muy grave el puro acto de anunciarlo, da la impresión de que el crimen está apoderado de un municipio que hasta hace unos días nos lo querían pintar como una sucursal del paraíso.

La verdad de lo que ocurre en ese municipio será difícil de descubrir, primero, es una realidad que en las campañas por los cargos de elección popular se hace de todo, mugrero la mayor parte de las veces, por ello a cualquiera que usted le pregunte si los panistas son capaces de construir un escenario de caos para ganar votos le dirá que sí, también le responderán positivamente si les pregunta si cree que los azules pueden ser cómplices o aliados de criminales para ganar una elección, sin embargo, de los Cantú Rosas no pensaran diferente, así es la percepción que tiene la ciudadanía de esos que se llaman políticos, hay que aclarar, solo es percepción, muchos, la gran mayoría son decentes, honestos, pero por algunos cuantos la llevan todos.

Insistir, quizá la verdad de los Cantú Rosas, esa que han gritado en los últimos días, sea cercana a lo que pasa, igual la defensa de los azules de aquel municipio puede ser una realidad, lo que es inconcebible es cómo han pretendido defenderse los Cantú Rosas de los embates en las redes sociales o contra sus personas, parecen nuevos, hasta se pueden confundir con novatos, primerizos en estos de las campañas políticas porque, aunque no lo acepten, están destruyendo la imagen de un municipio que tardo mucho en estabilizarse, de un pueblo que llegó a confiar en una autoridad y ahora que lo hace resulta que se las encuentra chillando.

Esta situación nos recuerda la anécdota de un candidato del otrora todo poderoso PRI que llegó a palacio de gobierno a quejarse, en una contienda interna de su partido, que sus compañeros le estaban difundiendo presuntos amoríos con una persona de su sexo y casi pierde su matrimonio, en aquel tiempo la Secretaria General tenía información de todo tipo por lo que metieron al susodicho a un cuartito, ahí le mostraron todo lo que él y sus amigos decían de los otros aspirantes, luego le preguntaron si quería seguir en la contienda o no, al responder positivamente nomás se cerró la conversación con, “pues ya sabes lo que pasa en estas contiendas y te advertimos que a puñaladas iguales llorar es de cobardes, acá no nos gustan los cobardes porque dañan la imagen de la contienda y del jefe”, exacto, así les pasa a los Cantú que creo, por esta vez, se han equivocado en sus lloriqueos, no deberían haberlos hecho públicos ni siquiera en un escenario perdedor o negativo al extremo, hubiera sido suficiente con pedir apoyo que para eso tienen el poder en sus manos…

HA MUERTO EL CABECISMO, A UN PASO DE LA CÁRCEL… el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este miércoles que el exgobernador Francisco N es inelegible como candidato a Diputado federal, el cabecismo ha muerto en Tamaulipas, a menos por ahora, y sí, puede ser para siempre si se cumplen los rumores, según los allegados al gobierno estatal dicen que la siguiente parada de esos saqueadores es la cárcel, nomás lo están cazando…

LA UAT HABLA DE COMUNICACIÓN EN LA ERA DIGITAL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició este 8 de mayo el programa de actividades académicas Yo Comunico Digital 8.0, una iniciativa que reúne a estudiantes y profesionales de la comunicación en un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias.

El evento integra una variedad de actividades diseñadas para enriquecer la formación de quienes ejercerán profesionalmente la comunicación y a la vez fortalecer su vinculación con destacadas personalidades del medio.

Entre las actividades programadas se encuentran conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres y la presentación de trabajos como cortometrajes y videos realizados por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV).

Luego del protocolo inaugural, se impartió la conferencia magistral “Toma acción, no inspiración», a cargo de la comunicóloga Angie Salazar, reconocida por su destacada trayectoria en voz comercial, radio y locución, quien compartió su experiencia personal y profesional, motivando a la juventud universitaria a perseguir sus metas y explorar diversas áreas dentro del campo de la comunicación.

Durante su intervención, presentó en un emotivo video la participación de reconocidos locutores y actores de doblaje, como Mario Filio y Lili Barba, concluyendo con un espacio para interactuar con la comunidad estudiantil reunida en el Laboratorio de Televisión del plantel universitario.

La programación de actividades contempló el desarrollo de talleres simultáneos en temas como habilidades socioemocionales, fotografía, comunicación política, y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito en el ámbito de la comunicación.

De igual manera, se programó un festival cultural y artístico por parte de la comunidad estudiantil, además de la proyección de cortometrajes centrados en temas ambientales y la exhibición de videos producidos por el alumnado; y para culminar, la mesa de diálogo «Inteligencia artificial: la posibilidad de renovar la comunicología».

Yo Comunico Digital 8.0 es organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la UAT, en el marco del festejo anticipado por el próximo Día del Comunicólogo, que se celebra el 12 de mayo.

ESTRATEGIA Y CUIDADO DE LA POBLACIÓN ANTE OLA DE CALOR SE TRATA EN MESA DE SEGURIDAD MUNICIPAL… Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que se implementan en materia de seguridad en Victoria, se llevó a cabo la reunión de trabajo número 123 en la Sala de Cabildo de Presidencia Municipal, donde se realizó una revisión de la situación actual de las estrategias que se implementan de manera conjunta para seguir inhibiendo el delito y violencia familiar en sus distintas vertientes.

Tras el informe y análisis rendido por la Fiscalía de Justicia del Estado, Centro Nacional de Inteligencia, SEDENA y Guardia Nacional, Estatal y de Género se acordaron acciones con el fin prioritario de mantener un entorno seguro y de paz social para las y los victorenses.

En la mesa de trabajo, presidida por el alcalde en funciones Hugo Galván Ibarra, participaron también los titulares de la Dirección de Seguridad y Tránsito, Protección Civil y titulares de las secretarias del gobierno Municipal; se dispuso reforzar rondines de vigilancia en el Fracc. Adelitas, colonia Santander y acceso al relleno sanitario.

De forma personal, el alcalde en función Hugo Galván Ibarra solicitó a las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno permanecer alerta y asistir a la población durante la ola de calor de entre 40 y 45 grados que se pronostica para la Capital del Estado en esta semana.

POR ELLO Ante la intensa ola de calor que se registró hoy miércoles, la Coordinación Municipal de Protección Civil activó el Operativo de Hidratación en la zona centro y parada básica de transporte público donde se concentra alta afluencia de transeúntes.

Paramédicos y personal de bomberos recorrieron del 6 al 8 boulevard Praxedis Balboa para ofrecer raciones de agua fresca a niños, jóvenes y adultos para evitar afectación en su salud por los 41 grados centígrados, con sensación térmica de 43, que registran en la Capital del Estado.

Juan José Perales, jefe de Protección Civil Municipal, informó que el operativo será desplegado a distintos puntos de la ciudad, con el propósito hidratar a la población ante las temperaturas extremas que pueden causar golpe de calor, calambres y daños en la piel.

Reiteró la recomendación a consumir agua de manera frecuente, evitar exponerse al sol de las 10 a 16 horas, aplicarse protector solar, vestir con ropa holgada; en el caso de menores de edad aplicar baños continuos y en adultos mayores mantenerlos bajo vigilancia médica.