El Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha sido omiso en el recurso de queja e inconformidad que interpusieron OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA de COSS.

Al menos hasta ahora, la candidata a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas y su compañero de fórmula a secretario general, no tienen fecha de audiencia para exponer presuntas irregularidades cometidas por quienes encabezan la fórmula contraria ante el CEN del PAN.

Hasta donde se sabe, GLORIA GARZA y CÉSAR VERÁSTEGUI, candidatos a presidencia y secretaria general del PAN estatal, cometieron presuntos actos anticipados de campaña e incluso, han gastado más recursos de lo que constituye el tope para promover su candidatura ante escasos diez mil militantes en el Estado.

Aparte de ello, registraron en la planilla a ALEJANDRO LLANAS ALBA, violentando el principio de decir verdad, al momento de establecer su firma en uno de los documentos establecidos como requisitos en la convocatoria.

Es decir, hay elementos suficientes para que simple y sencillamente, el CEN del PAN haga un espacio para escuchar las versiones de OMEHEIRA y GARZA de COSS, como también el argumento de GLORIA GARZA y el “truko” VERÁSTEGUI OSTOS.

Pese a ello, la campaña de las dos fórmulas de candidatos a dirigir el partido se mantiene inalterable, ante un omiso CEN del PAN, que está dejando correr una presunta situación irregular al interior del partido en Tamaulipas, siendo incongruente entre lo que hace y lo que pretende con un eventual relanzamiento de Acción Nacional en Tamaulipas.

Todo parece indicar que el CEN del PAN, dejará correr lo que resta del periodo para hacer campaña y eso es malo para un partido político que pretende renovarse en un Estado donde lo que más necesita, no solo es un cambio de imagen. OMEHEIRA y GARZA de COSS han sido pacientes e institucionales, al estar a la espera de que el CEN del PAN intervenga, en una situación que insistimos, es totalmente contraria a la campaña de relanzamiento de Acción Nacional en el país.

Quizá lo que desea evitar el CEN del PAN son problemas al interior y por lo mismo, deja correr las cosas, pero sin medir las consecuencias.

Tanto OMEHEIRA como GLORIA GARZA fueron magistradas del Poder Judicial del Estado y por lo mismo, conocen de leyes, como para que la renovación de la presidencia y secretaria general del CDE se vaya en un momento dado a las instancias jurisdiccionales, todo por lo omiso que ha sido el CEN en resolver una situación al interior del partido. EN FIN.

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