A media campaña político y a casi iniciar la recta final el periodo de proselitismo Jorge Tico García candidato del Partido Verde Ecologista Mexicano se encuentra perdido, no se le ve por ningún lado, no contesta llamadas ni mensajes sus seguidores y simpatizantes, simplemente se le olvido la gente que una vez le dio su confianza y apoyo al proyecto rumbo a la presidencia municipal.

El ex aspirante dejó colgados a sus seguidores, a sus más cercanos adeptos los logró colocar en los compromisos de quien ahora abandera el proyecto, sim embargo Tico, “se echó”, no se le ve por ningún lado y la mayor parte se pregunta y donde esta Tico, otros dicen que el empresario aprendió rápido el arte de la política, mentir.

En calles y colonias solo los espectaculares de una contienda fallida quedaron, tico no va, no fue y no será lo más lamentable es que quien le tendió la mano se quedó espera una respuesta, una breve explicación que tendrá que esperar para cuando Tico vuelva a tener la intención de participar en una elección o buscar el voto ciudadano, en fin.

Por cierto que hablando de política y políticos otro que quedó fuera de la contienda electoral que se avecina es el ex gobernador texano, Francisco Javier García Cabeza de Vaca simplemente no va, es inelegible, se considera “prófugo de la justicia” según la Sala Superior del Tribunal Electoral que una vez más, reitera su posición jurídica, ahora desecho la impugnación que presentó el ex mandatario en contra del acuerdo del INE, tribunal, que también resolvió que bajo el argumento y estricto apego a derecho se declara parcialmente cumplida la sentencia, emitida con anterioridad y en relación a este asunto.

Janie Otálora Malassis, magistrada del Tribunal Electoral refirió que en el procedimiento que propuso, se refiere parcialmente fundado, porque en la anterior sentencia del recurso de apelación 102 en el penúltimo párrafo, “dijimos adicionalmente vincula al procedimiento del presente fallo al Consejo General del INE y las áreas relacionadas con el registro de candidaturas”, sentencia que involucraba al PAN.

La nueva sentencia que deja fuera de este proceso electoral a el ex gobernador de Tamaulipas, se realizó con 1 voto en contra y 4 a favor, voto en contra del magistrado Reyes Mondragón.

Lo cierto es que con esta nueva sentencia se termina la incertidumbre si el ex mandatario estatal que a la fecha se considera prófugo de la justicia y que se encuentra en la Unión Americana participa o no en el proceso electoral, por lo pronto y en base a la determinación del INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral, simplemente no va y ahora sí, de que se van se van.

DOS. – Palabra empeñada, palabra cumplida, el gobernador Américo Villarreal Anaya, sin chistar, sin perder tempo y sin tanto ruido hizo llegar apoyos a los habitantes de Marihuana para Impulsar la siembra de avena forrajera en ese Municipio.

En una de sus visitas a ese lugar el gobernador recibió la petición de los habitantes de esa zona por ello ahora se hizo la entrega de semilla para el cultivo de avena forrajera, que beneficiará a 94 productores.

Del total de agricultores beneficiados con la asignación de este producto, 33 de ellos habitan en el ejido Valle Hermoso, 28 en el ejido Aserradero y 33 más en La Marcela, de esta comunidad.

A cada uno de los agricultores beneficiados, 240 kilos de semilla, destacando el interés del Gobierno del Estado en el sentido de que este apoyo contribuya a mejorar el nivel de bienestar de las familias de esta región.

“Esta entrega es la contestación del mandatario estatal a su petición y tratamos de que en su medida sea para el beneficio de todos ustedes, y que esto sea algo para que se desenvuelvan y se desarrollen más como productores”, destacó Xyhommara Cervantes Peña, representante del Gobierno estatal.

TRES. – Y si de educación se trata, siguiendo la mística de trabajo del rector Dámaso Anaya Alvarado la facultad de derecho Victoria dio inicio al programa académico Yo Comunico Digital 8.0.

La iniciativa reúne a estudiantes, académicos y profesionales de la comunicación en un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias.

Con el impulso del rector de la UAT Este encuentro integra una variedad de actividades diseñadas para enriquecer la formación de los jóvenes que ejercerán profesionalmente la comunicación y a la vez fortalecer su vinculación con destacadas personalidades del medio.

Entre las actividades programadas se encuentran conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres y la presentación de trabajos como cortometrajes y videos realizados por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV).

En el marco de las festividades se impartió la conferencia magistral “Toma acción, no inspiración», a cargo de la comunicóloga Angie Salazar, reconocida por su destacada trayectoria en voz comercial, radio y locución, quien compartió su experiencia personal y profesional, motivando a la juventud

La programación de actividades contempló el desarrollo de talleres simultáneos en temas como habilidades socioemocionales, fotografía, comunicación política, y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito en el ámbito de la comunicación.

CUATRO. – De salida y si de política se trata vaya que Juan Castillo recibió el respaldo de la población en el poblado de el Barretal en su recorrido por esa comunidad este miércoles por la tarde, cuando casa por casa recorrió esa localidad en donde la población le manifestó su apoyo para llegar a la presidencia municipal.

El abanderado de MORENA, reiteró su voluntad y compromiso de impulsar los apoyos al campo incrementar los apoyos sociales, las obras y los servicios que beneficien a la comunidad.

En Santander Jiménez, Corina Garza, no afloja el paso y suma adeptos a su campaña política electoral su proyecto incluye la experiencia de personas que han dado impulso a los programas del campo y el desarrollo económico, político y social de esa zona.

La abanderada del Partido Verde, recorre una y otra vez las comunidades que integran este importante municipio en donde recibió al apoyo de la ciudadanía y ante quien refrendo su compromiso se seguir impulsando el desarrollo de Jiménez y a fortalecer los programas sociales y de apoyo al campo.