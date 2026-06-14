Se esperan más de 4.3 millones de visitantes y una derrama superior a los 4 mil millones de pesos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 14 de 2026- El pronóstico de afluencia turística para las vacaciones de verano 2026 en Tamaulipas es altamente favorable. Se espera una ocupación hotelera promedio en el estado superior al 58%, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en la entidad.

El funcionario detalló que durante los 51 días que comprende el periodo vacacional, algunos destinos alcanzarán ocupaciones superiores al 80% los fines de semana, entre ellos Playa Miramar, La Pesca y Gómez Farías.

“El incremento en el turismo es resultado de la estrategia integral y las acciones decididas del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado el desarrollo económico con un enfoque claro en el bienestar de las comunidades, llevando infraestructura y mejores condiciones de vida a todos los rincones del estado”, destacó Hernández Rodríguez.

Se prevé la llegada de más de 4.3 millones de visitantes a los destinos turísticos tamaulipecos, quienes generarán una derrama económica superior a los 4 mil millones de pesos.

Solo en la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira, se espera la llegada de más de 2.2 millones de visitantes, siendo Playa Miramar el destino más visitado de esta región, señaló el funcionario estatal.

Otros sitios que registrarán una importante afluencia y derrama económica son La Pesca, en Soto la Marina; Barra del Tordo, en Aldama; Playa Bagdad, en Matamoros; los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, así como Hidalgo, Jaumave y Gómez Farías, entre otros municipios más, concluyó.