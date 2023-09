Regreso muy bravo el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón a la lucha por ser candidato a la presidencia de la república en el 2024, ya que en su primera gira después de perder la elección interna de Morena en Tlaxcala no sólo advirtió que seguirá denunciando las irregularidades cometidas a favor de Claudia Sheinbaum Pardo hasta que se reponga el proceso, sino también que no aceptará ningún premio de consolación para quedarse callado.

Y aunque Ebrard Casaubón sigue dentro de Morena, nadie cree que le van a hacer caso para repetir el proceso interno por más amenazas que lance en contra de la dirigencia nacional del partido guinda, que preside Mario Delgado Carrillo.

Ante este hecho surge la pregunta: ¿Cómo podría Ebrard Casaubón participar en la elección presidencial del 2024?, sobre todo cuando ya no puede ser candidato independiente porque el plazo para registrarse concluyó el pasado 7 de septiembre, además las virtuales contendientes por la presidencia de la república, es decir Xóchilt Gálvez Ruiz encabeza la alianza PAN, PRI y PRD, en tanto que Claudia Sheinbaum Pardo tiene el respaldo de la alianza Morena, PT y PVEM.

La única opción que tiene Ebrard Casaubón es obtener la nominación del partido Movimiento Ciudadano (MC), sin embargo, el propio dirigente nacional Dante Delgado Rannauro insiste que será hasta enero del 2024 cuando se decida quién será el abanderado naranja para la contienda presidencial.

Incluso, se habló de que el gobernador Samuel García Sepúlveda de Nuevo León podría ser el candidato del MC a la presidencia de la república, pero resulta que el mandatario neolonés se echó para atrás luego de que sus asesores le aconsejaron que analizará muy bien el panorama electoral porque hasta podría perder la gubernatura.

Los asesores del joven mandatario neolonés no les inquieta que la mayoría del PRI y del PAN en el Congreso Local de Nuevo León le nieguen la licencia para ser candidato del MC en la elección presidencial del 2024, sino más bien que nombren a un gobernador interino contrario al proyecto de García Sepúlveda y pueda abrir los expedientes que contienen denuncias en contra de él, incluso que le impidan retomar el cargo en caso de que pierda la contienda electoral del próximo año.

Por esta razón el joven mandatario neolonés decidió dejar para después su sueño de ser presidente de la república, pero no se conformó y le propuso a Delgado Rannauro que tome en cuenta a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, quien goza de popularidad en las redes sociales por ser influencer, además de ser joven y atractiva para contender en contra de Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo.

No deja de ser una ocurrencia del joven mandatario neolonés que el MC lance a la influencer Rodríguez Cantú como candidata a la presidencia de la república, puesto que la presidenta del DIF de Nuevo León no sólo carece de experiencia en la administración pública, sino también no representa al grueso de los jóvenes que podrían emitir su voto el domingo 2 de junio del 2024.

Además, en caso de que el dirigente nacional del MC, Delgado Rannauro le hiciera caso al gobernador García Sepúlveda, la primera en estar en contra de está eventual decisión sería la senadora naranja Indira Kempis Martínez, quien levantó la mano desde hace tiempo para ser tomada en cuenta.

Y es aquí donde surge la posibilidad del excanciller Ebrard Casaubón de obtener la nominación presidencial del MC a pesar de que destacados emecistas, como es el caso del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco y el senador Clemente Castañeda Hoeflich, se oponen a que sea un externo que enarbole la bandera naranja en la elección del próximo año.

Las y los seguidores de Ebrard Casaubón, me comentan, que estarán muy pendientes de la convocatoria del MC que se dará a conocer el próximo viernes 29 de septiembre para que las y los emecistas busquen las nominaciones a los cargos de elección popular que estarán en juego el domingo 2 de junio del 2024, entre las que destaca por supuesto la candidatura presidencial.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de la contienda presidencial, el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión Temporal de Debates, que preside la consejera Carla Humphrey Jordán, quien reveló que se organizarán tres debates entre candidatas y el posible candidato a la presidencia de la república para que cerca de 97 millones de ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho de votar en las 170 mil casillas que se instalarán el domingo 2 de junio de 2024.

Y aquí se verá la capacidad de cada una de las virtuales candidatas a la presidencia de la república, puesto que a diferencia del proceso interno de Morena en donde la doctora Sheinbaum Pardo no quiso debatir con el canciller Ebrard Casaubón con el pretexto de mantener la unidad partidista, la Exjefa de Gobierno de la Ciudad de México no podrá evadir el intercambio de ideas y proyectos para que la ciudadanía tome una decisión bien informado a la hora de emitir su voto.

Lógicamente falta que Ebrard Casaubón logre la nominación del MC para estar en la boleta electoral de la elección presidencial del 2024, pero de todos modos será interesante ver cómo la virtual candidata Gálvez Ruiz se da gusto para poner en aprietos a la doctora Sheinbaum Pardo en diversos temas escabrosos cuando se desempeñó como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que no quiere tocar, como es el caso del fatal accidente registrado en el tramo elevado de la Línea 12 entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco, en donde murieron 25 personas y más de 120 resultaron lesionadas, algunas graves que requirieron terapias en centros hospitalarios, cuyo percance se originó por la falta de mantenimiento, según varios dictámenes.

Correo electrónico: [email protected]