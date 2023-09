No, no lo decimos nosotros, lo dijeron los mismos maestros, «El profe Arnulfo se dobló», después de darse cuenta que al final sí apoyaron las ambiciones de su líder magisterial.A ARNULFO «se le volteó el chirrión por el palito», y quedó como el bocón más grande de la historia de magisterio de Tamaulipas.Más tardó con sus protestas, cuando en unos minutos, tras la reunión con la Secretaría de Gobernación y su líder del SNTE Nacional, además del Gobernador, AMERICO VILLARREAL, de inmediato ARNULFO cambió de parecer y ordenó a sus maestros regresar a dar clases, pretextado que estaba lastimando los derechos de los alumnos.Resultó sorprendente cuando les anunció a los maestros que regresaban a clases y que se pondrían mesas de trabajo para ahí hacer sus peticiones.Los maestros ya no vieron a su líder fuerte, ese que decía que nada le importaba.Ese líder que decía que sí AMERICO no corría a LUCIA AIME de la Secretaría de Gobernación, no habría negociaciones.Ese líder que ordenaba, que pastoreaba a los maestros tamaulipecos a su antojo, para su beneficio.Ese líder que decía que estaba en su derecho a exigir todo, sin ceder nada.Ese líder que estaba dispuesto a doblar al gobernador AMERICO VILLARREAL.Ese líder que obligó a los maestros que no estaban de acuerdo a dejar de dar clases y cerrar escuelas, porque muchos maestras y maestros lo evidenciaron con los padres de familia, que dejaban de dar clases porque de lo contrario los sacarían del sindicato.No, los maestros ya no vieron a ese líder que estaban dispuestos a seguir hasta donde topara.Los maestros, sorprendidos, vieron a un líder que ahora actuaba extraño, que cuando le gritaron «fuera AIME», les dijo que ya se calmaran que con eso no iban a ganar nada.Un líder que cuando le dijeron que deberían continuar la lucha, él le dijo que no era para tanto, que mejor pusieran sus peticiones en las mesas de trabajo, que eso era lo mejor.Un líder, al que los maestros se dieron cuenta que se dobló, y se lo gritaron en la cara «El profe Arnulfo se dobló», exigiendo seguir con el paro, pero que al final se retiró, dejándolos solos.Vieron a un líder al que ahora le gritaron «vendido».Sinceramente, todos conocemos a ARNULFO RODRIGUEZ, sujeto que ha aprovechado muy bien el puesto de líder sindical, ya lo dijimos varias veces aquí, que cuando el PRI gobernaba, le cumplían todos sus caprichos, le daban el control de la SET, imponía a los secretarios y directivos de esa secretaría, daba clases a sus incondicionales, imponía candidatos dentro del PRI en regidurías, sindicaturas, secretarías de gobierno, diputaciones, etc.En ese entonces era ARNULFO el poderoso, y ningún gobernador priísta se le oponía, a esos sí los doblaba.Pero en esta ocasión se topó con pared, se topó con un Gobernador que no le cumplió sus caprichos y que lo llevó a la Ciudad de México en donde «le arreglaron su huarache».Ahora, una pregunta ¿La arreglada que le dieron a ARNULFO en México fue de a gratis o se lleva algo en el bolsillo?Insistimos, conocemos a ARNULFO y sin temor a equivocarnos a él si le fue bien, sí se lleva algo en el bolsillo para su beneficio, pues para poder calmarlo, tuvieron que ofrecerle algo que él aceptó sin chistar.La otra pregunta es ¿Compartirá ARNULFO lo que obtuvo con los maestros que lo apoyaron?, ¿o simplemente solo utilizó a los maestros para obtener lo que quería?Hoy los maestros ya están dando clases, la noticia les cayó como balde de agua fría en la cabeza, su líder arregló y los regresó a donde deberían estar desde un principio, a las aulas, sin nada, ni siquiera el orgullo de decir, ganamos la lucha contra el gobierno.Aplaudo a los maestros que se tomaron muy en serio el rol de protestantes, de exigir al gobierno lo que merecen, a pesar de que una vez más fueron engañados por su líder.Un servidor siempre dijo que a ARNULFO RODRIGUEZ lo movían los intereses políticos y que eso de la lucha por los derechos de los maestros era un simple parapeto.Hoy quedó todo al descubierto, una vez más los maestros fueron utilizados por su líder como botín político, una vez más fueron pastoreados para ir en busca de algo que solo su líder disfrutará.Esperemos que los maestros hayan abierto los ojos y que de ahora en adelante sean ellos los que luchen por sus derechos, por lo que les corresponde, pero que esa lucha sea en unidad entre ellos y no por caprichos políticos de su líder.Al final, ARNULFO fue el que se dobló, pero ¿qué se lleva en el bolsillo?, ya lo veremos en las próximas elecciones, cuando veamos a sus incondicionales ir en las regidurías y demás puestos políticos, mientras que los verdaderos maestros seguirán en las aulas dando clases… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.Comentario [email protected]