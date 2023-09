Por donde se le quiera ver el regreso a clases es un triunfo para Américo Villarreal, para los niños y hasta para la llamada cuarta transformación, los maestros regresaran a clases, Lucía Aimé puede estar tranquila y hasta quizá logre regresar con más fuerza dependiendo de los resultados en las mesas de trabajo.

Arnulfo ganó en la medida que se pudo sentar en una mesa a dialogar con la misma Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la Secretaria de Educación federal, el gobernador Américo Villarreal, la dirigencia nacional del SNTE y, sin embargo, parece ser que le saldrá más caro el caldo que las albóndigas, que su empecinamiento, quizá capricho o el atender sugerencias de asesores con muchas limitaciones o mal intencionados, le costará mucho en su imagen frente al magisterio, ayer buena parte de los maestros que tenía plantados en la calzada ya le gritaron vendido , lo abuchearon y muchas cosas más, peor su caso, salió casi corriendo, peleado con la prensa en un conflicto grave en el que alguno disfrazado de maestro, o quizá maestro, hasta sacó una navaja para enfrentar a los medios como si los reporteros fueran culpables del balde de agua fría que recibían en ese momento.

Qué sigue, pues la paradoja de que el gobierno tiene que salvar a Arnulfo, que la propia Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, largamente atacada por el SNTE, tendrá que trabajar para rescatar la fuerza del dirigente ya que de otra manera los riesgos de nuevos plantones o protestas no terminarán.

Es decir, mañana mismo se tendrá que empezar a conocer cuando se pagan los pendientes, como se corregirán los problemas, los pasos a seguir en la recepción y atención caso por caso, vaya pues, Lucía y su gente tendrán que aprovechar en una atención personalizada el dejarle claro al maestro que se equivocaron con ella, pero también evitar que acumulen más corajes o puedan irse con nuevos liderazgos que saldrían más caros.

Lo primordial en este momento para la SET es el regreso a clases y desactivar cualquier conflicto posterior, eso se logrará recibiendo todos los casos y atendiéndoles, poniendo fecha a cada solución, y lo es porque Arnulfo Rodríguez Treviño puede ser rebasado como dirigente de la Sección XXX y la historia nos dice que no se requiere del Secretario General para hacer protestar al maestro, que alguien les recuerde aquella primavera del 96 donde surgieron los liderazgos de hoy desplazando a quienes no quisieron escucharlos o no pudieron resolverles sus problemas.

Y si, también tiene que quedarle muy claro a la SET, al gobierno, que la problemática del magisterio existe, que las bases no estaban ahí por capricho sino por una urgente necesidad de que los visibilizaran, de ver resueltos sus problemas, que quizá no los tengan todos, pero si muchos de ellos.

Es, por supuesto, muy dolorosa la caída de un líder para un Estado, causa daños, conflictos y hoy esos pasajes no son necesarios, no en un Estado que requiere a sus maestros en las aulas y bien atendidos, no en un Tamaulipas que ha puesto como piedra angular de su proyecto a la educación, no en una Entidad que requiere de que todos sus niños y jóvenes estén ocupados.

“Nos fallaste, nos fallaste, nos fallaste”, fue el grito que recibió Arnulfo de sus agremiados, es decir, el castigo a su empecinamiento ya lo recibió, lo que sigue, le insisto, es rescatarlo, rescatar a todos porque la prioridad es regresar a los maestros a las aulas más desactivar cualquier posibilidad de protesta en un futuro cercano y no la caída del líder magisterial, como tampoco lo fue nunca la caída de Lucía Aimé…

FIRMAN UAT Y PRODECON CONVENIO DE COLABORACIÓN… Mediante la firma de un convenio de colaboración y el desarrollo de una mesa de diálogo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) estrecharon la vinculación interinstitucional con el objetivo de fortalecer el sistema tributario y una nueva cultura contributiva en el país.

Teniendo como marco las actividades del 73 aniversario de la fundación de la UAT, el rector, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos; y el procurador de la defensa del contribuyente, Mtro. Armando Ocampo Zambrano, sostuvieron una agenda de trabajo en las instalaciones del Centro Universitario Sur (Campus Tampico) de esta casa de estudios.

En ese contexto se llevó a cabo la firma del convenio que permitirá a estudiantes de diversas carreras de la UAT realizar su servicio social y prácticas profesionales en las áreas de la PRODECON, organismo descentralizado del Gobierno federal especializado en materia tributaria y defensor de los derechos de los contribuyentes.

De igual manera, se abren oportunidades de colaboración para el desarrollo de programas que apoyen, desde la educación superior, una nueva cultura contributiva mediante la formación de profesionistas, investigadores y académicos en ese rubro.

Luego de la firma del acuerdo, el rector Guillermo Mendoza Cavazos, acompañado del procurador Armando Ocampo Zambrano, presidió la apertura de la Mesa de Diálogo de Cultura Contributiva, en la que se abordaron conceptos relacionados con el trabajo y la difusión de la transparencia y la rendición de cuentas.

Durante las actividades que se realizaron en el Aula Magna del Centro Universitario Sur, el contador público Guillermo Mendoza destacó la relevancia del convenio celebrado con esa instancia federal, y sostuvo que la Universidad tradicionalmente ha mostrado un fuerte compromiso respecto a la rendición de cuentas, así como la difusión de la transparencia entre la comunidad universitaria.

“En el rubro tributario, nuestro compromiso con la legalidad y con el cumplimiento de todas las disposiciones en la materia es irrestricto.

En la UAT sabemos que la rendición de cuentas, la transparencia y la honestidad no son solo conceptos, son cultura de vida”, reiteró. Por su parte, y tras felicitar a la UAT por la conmemoración de su 73 aniversario, el Mtro. Armando Ocampo Zambrano agradeció al rector su apoyo para la realización de esta mesa de diálogo, que, dijo, es importante para la divulgación de temas cruciales en materia de rendición de cuentas.

La mesa de diálogo tuvo como tema “Nueva cultura contributiva. A doce años del inicio de la PRODECON”, con la participación del Mtro. José Gabriel Gómez Rodríguez, delegado en San Luis Potosí y coordinador de la Región Norte Centro de la PRODECON, ante la asistencia de estudiantes de contador público, administración, derecho y economía de la UAT.

También estuvieron la Dra. Ana Xóchilt Barrios del Ángel, docente de la UAT e integrante del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Tamaulipas y Barra Mexicana de Abogados; y el Lic. Manuel Barajas Brambila, presidente del Capítulo Tamaulipas de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas.

Además, el evento contó con la asistencia del Lic. Felipe Garza Narváez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas; de la Dra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADyCS); del Mtro. Jesús Arias Gómez, director de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico, así como de directivos, docentes y estudiantes de las facultades de la UAT en el Campus Tampico.

OFERTAN 2000 EMPLEOS EN VICTORIA… Más de 100 empresas participaron en la segunda Feria de Empleo Victoria 2023 del gobierno de Américo Villarreal Anaya, realizada en las instalaciones del Polyforum, donde se contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, sumando esfuerzos para la inserción laboral de cientos de personas, que acudieron buscando una vacante con salario digno y derechos laborales garantizados.

La Feria de Empleo fue inaugurada por la secretaria de Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruíz, quien precisó que en el actual gobierno estatal, se ha establecido una ruta de trabajo para beneficiar a más personas de la población económicamente activa y para que, a través de la colocación segura, sean parte de los empleos formales.

Señaló que las Ferias de Empleo se han realizado en los principales municipios de Tamaulipas como Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Mante, Altamira y Ciudad Victoria, en un trabajo conjunto del gobierno con los empresarios generadores de empleo, impulsando ofertas laborales que cuentan con salarios competentes y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras.

«Los empleos que estamos ofertando se encuentran en los sectores industriales, servicios y comercio, con salarios justos y con oportunidades para el desarrollo profesional y humano, por eso nuestra visión para Tamaulipas y Ciudad Victoria, es que la gente tenga una oportunidad y en esta feria, agradecemos a las más de 100 empresas que nos acompañan, con más de 2 mil ofertas que les permitan acceder a vivir en hogares dignos», dijo.

La secretaria del Trabajo hizo un agradecimiento al presidente municipal de Ciudad Victoria Eduardo Gattás Báez, por su disponibilidad para hacer equipo con el gobierno de Tamaulipas y de la mano impulsar esta feria del empleo, que representa oportunidades de trabajo para las y los victorenses.

En este evento se contó con la participación del subsecretario de Empleo y Previsión Social Abelardo Flores Mendoza; la directora del Servicio Nacional del Empleo, Beatriz del Toro Cázares; el subsecretario del Trabajo y Conciliación, Mario Mireles Salas; Jorge Román Bello Méndez, secretario de Desarrollo Económico de Ciudad Victoria, en representación del presidente municipal Eduardo Gattás y la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucía Rodríguez de Gattás.

También asistieron la diputada presidenta de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, Magaly Deándar Robinson; así como el diputado José Braña Mojica; el titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Ciudad Victoria, Iván Karim Rocha Picasso; la presidenta de la CANACO, Greysi Ethel Robles Barajas; el presidente de la CMIC, Jorge Adán Contreras Galván; así como el presidente de CANIRAC, Juan Pablo González Martínez.

