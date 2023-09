Recién iniciado el ciclo escolar, recién entregados miles de útiles escolares y mochilas por el gobierno de Américo Villarreal, y en apariencia de la nada, sin conflicto previo, surge el cierre de escuelas de gobierno en todo Tamaulipas, dispuesto, orquestado por el dirigente sindical profesor Arnulfo Rodríguez Treviño.

En este marco de miles de niños y adolescentes que han dejado de ir a la escuela y permanecen en su casa y en el ocio en el su barrio o ejido, les comparto la opinión expresada en artículos periodísticos, por el analista político y ex consejero electoral Juan Carlos López Aceves, y otra parte por la presidenta fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, Rosy Rodríguez Quintanilla.

«Incongruencia de Arnulfo», es el título del análisis de López Aceves, quien escribió: «¿Como calificar la conducta ambivalente del Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si por un lado se suma al reconocimiento del CEN del SNTE a la política educativa de la Cuarta Transformación del Presidente López Obrador y por otro Arnulfo Rodríguez Treviño cuestiona la misma directriz humanista que orienta a la educación del gobierno de Américo Villarreal Anaya?»

Y añade el ex consejero electoral: «Altura de miras que en Tamaulipas no ha mostrado Arnulfo Rodríguez Treviño en el contexto de un gobierno humanista y con voluntad política como el de Américo Villarreal, que no desdeña ni maltrata a las y los maestros».

Esa es la visión de López Aceves, nieto de don Raúl Aceves Carmona, director de El Heraldo, diario que marcó en los 70tas; estudiante de economía en la UANL, egresado de Comercio de la UAT donde fue líder estudiantil; y árbitro electoral en el IETAM.

«La misoginia y el machismo de Arnulfo» es el título del artículo de Rosy Rodríguez Quintanilla, egresada de la licenciatura en Comunicación de la UAT; reportera primero y luego conductora en programas de Radio Tamaulipas; y fundadora de la Red de Mujeres Periodistas del estado.

Describe Rosy Rodríguez que «la Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor hoy enfrenta la misoginia y el machismo del dirigente magisterial Arnulfo Rodríguez Treviño».

«Cada que tiene oportunidad, Arnulfo descalifica la trayectoria, la capacidad y la imagen pública de la titular de la SET. Su odio, rechazo, aversión y desprecio a Lucía Aimé, es misoginia pura», añade Rosy Quintanilla.

«La violencia que Arnulfo ejerce contra Lucía Aimé es grosera y reprobable; no solo falta al respeto a las mujeres que son parte del sindicato magisterial y de todo el sector educativo, sino a todas las mujeres que hoy en día, tienen que soportar la lacra del acoso, el hostigamiento, la discriminación, la violencia laboral, simbólica y política en razón de género».

¿Qué misoginia? Según Wikipedia misoginia es la aversión, el desprecio o el odio hacia las mujeres.

¿Sabe de violencias y odio la Lic. Rosy Rodríguez? Claro, en el arranque del sexenio del innombrable Francisco Cabeza de Vaca, ella junto con su marido el periodista Francisco Cuéllar y sus menores de edad hijos, tuvo que abandonar su casa en la zona norte de la ciudad, y las carreras –casi con lo que llevaban puesto tomar carretera pues la familia fue amenazada de muerte con frases intimidantes en bardas de la ciudad, dejando atrás trabajo, amistades, y escuelas.

Yo lo que pregunto es la razón por la cuál el profesor Arnulfo pide la renuncia de la funcionaria Lucía Aimé, cuando nunca ha sido ella objeto de quejas, denuncias, señalamientos de abusos, prepotencia, o corrupción, y no se limita el SNTE a exigir que sus demandas salariales y laborales les sean cubiertas.

2.- El Centro universitario Sur será la sede del V Congreso de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de Iberoamérica organizado en conjunto por la Universidad Autónoma de Puebla. En rueda de prensa, efectuada en la Facultad de Ingeniería Tampico, el equipo de investigadores que forma el comité organizador dio a conocer que este Congreso incluirá conferencias magistrales, paneles, mesas de trabajo, y exposición de proyectos de investigación.

Se destacó que la suma de esfuerzos de la UAT y la UAP reunirá investigadores, docentes y alumnos. Entre las temáticas se encuentran «Aportaciones al área de conocimiento con perspectiva de género», y «Los retos a los que se enfrentan las mujeres como investigadores. Es el tiempo de la mujer, ¿qué no? NOS VEMOS.