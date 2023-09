En la elección por la alcaldía victorense, celebrada el domingo 6 de junio de 2021, el victorense Eduardo Gattas se alzó con el triunfo ante María del Pilar Gómez Leal.

Los números de la elección arrojaron un resultado final de 55 mil 269 sufragios para LG, y 48 mil 266 para la prima del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Derrotarla con todo y el peso de una gran maquinaria mediática y financiera, no fue poca cosa.

Fue tan contundente el triunfo de Lalo y de MORENA, que la dama azul, enclave estratégico del grupo texano en Victoria, tuvo que reconocer su derrota, y acabó felicitando a Gattas.

¿Pero que había sucedido antes?

Obviamente, no todo fue así de terso, porque en su momento, la prima y malas compañías como Oscar Almaraz, buscaron a través de una guerra de lodo, descarrillar el proyecto de EGB. El jueves cinco de mayo del 2021, el candidato de MORENA a la alcaldía emitió la siguiente declaración:

“Victoria necesita propuestas, no pleitos callejeros. La campaña orquestada en contra de mi persona y de mi familia, no se vale. Hago un cordial llamado a la candidata del PAN, para elevar el nivel del debate, ya basta de pleitos de rancho. Estoy 18 puntos arriba, y por eso me atacan gobierno estatal y municipio”.

Ahora, a dos años de distancia, esta historia de furibundos ataques, ordenados desde la primera esquina de Palacio de Gobierno, se cuentan fácil, pero en su momento, fueron para Gattas y quienes creíamos en él, tiempos de pesadilla.

Pero si para ganar en las urnas, Gattas tuvo que echar toda la carne al asador, lo que vino después de que tomó posesión como alcalde, y evaluó la ciudad destrozada y en abandono que le habían dejado, se dio cuenta que, su Odisea del poder, apenas se iniciaba.

Afortunadamente para Gattas, llegó a la gubernatura, el doctor Américo Villarreal Anaya, un hombre con un especial amor por ciudad Victoria, la tierra de sus orígenes.

Este es un factor de primer orden que explica, entre otras cosas, una inversión histórica de 980 millones de pesos en obra pública, lograda entre estado y municipio.

Otra proeza digna de contarse, es que después de 20 años, la capital tamaulipeca logró ingresar a los beneficios del llamado Fondo de Capitalidad, un fideicomiso federal, enfocado a beneficiar a las capitales de las entidades federativas.

No podemos ni debemos regatearle méritos al ayuntamiento de Lalo Gattas, mismo que de enero a julio de este año, obtuvo una recaudación de 53 millones de pesos, por concepto de impuesto predial.

Otro logro que hoy día puede presumir la administración capitalina, es el siguiente: es la primera en alinear su plan municipal de desarrollo 2021-2024, con el Plan estatal de Desarrollo 2022-2028.

El segundo Informe que dará a conocer el alcalde Gattas, este once de septiembre, se sustenta en acciones como la entrega de 36 mil apoyos alimentarios; más de 25 mil garrafones de agua potable, y más de 2 mil 800 tinacos para los sectores sociales más vulnerables.

De manera adicional, se destaca la aplicación de descuentos en sus compras, para 6 mil 500 ciudadanos, beneficiarios del Programa AMA. Este último es considerado como el programa más emblemático del ayuntamiento victorense.

En el rubro de limpieza pública, la administración de Gattas, mantiene el 96 por ciento de efectividad. Diariamente se recolectan 280 toneladas de basura. Todo ello gracias a los 12 camiones donados por el gobernador Villarreal Anaya.

Otro testimonio de política pública, sinónimo de la transformación que se está realizando en nuestra capital del estado, es que se han instalado 12 mil 216 nuevas luminarias. Nuestra urbe ya no parece aquella boca de lobo, heredada por los gobiernos panistas que se fueron, cuando la gente los echó del poder, por medio del voto.

En lo que se refiere al tema del agua potable, entre estado y municipio se han invertido 44 millones de pesos para obras de infraestructura e instalaciones de agua potable. Seis millones se han aplicado en el viaje de pipas abastecedoras de agua a las colonias más alejadas. También 34 millones para obras de drenaje sanitario.

¿Y que es lo que viene para el futuro inmediato? Se habla ya de una inversión de más de mil millones de pesos en materia de negocios de y para los tamaulipecos , todos ellos generadores de empleos.

En síntesis, ciudad Victoria, la perla del centro tamaulipeco, olvidada y humillada por los cabecistas, hoy renace y se proyecta como una urbe sede de grandes eventos nacionales e internacionales.

Esa es la Victoria que el doctor Américo Villarreal Anaya y el alcalde Eduardo Gattas están reconstruyendo con hechos contundentes y perfectamente evaluables.

Hablamos de la transformación en todos sus órdenes.

La que hoy pasará revista en el II Informe de Eduardo Gattas Báez.

Todo esto y más es lo que está en la balanza, en la ruta de Gattas, rumbo a su reelección en los comicios del 2024.