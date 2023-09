Hace un mes en los rumbos de Educación, en el edificio de la Calzada Tamatán, el único trascendido especulativo era que la funcionaria Lucía Aimé Castillo dejaría el cargo para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum, de ser esta candidata presidencial.

Así, cuando todo AVAnzaba en calma en Tamaulipas, recién el embajador del país más poderoso del mundo acababa de acordar con el gobernador Américo Villarreal una visita a tierras tamaulipecas. Y cuando las dos única preocupaciones de muchos tamaulipecos– además del encarecimiento del limón– son las calurosas, calcinantes temperaturas, y el recibo de la luz de la CFE, aparece sin previa disconformidad la toma tempranera, a las 5 de la madrugada, del edificio de la Secretaría de Educación.

Horas más tarde en improvisada conferencia de prensa, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, dirigente estatal del magisterio dice, soberbio, que la única forma de levantar el plantón y dialogar es la destitución de la titular de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor.

El gobernador Américo Villarreal en el mismo día martes de la toma de la SET, flanqueado por la bandera mexicana y el escudo de Tamaulipas emite un mensaje donde expresa todo su respeto a los maestros e indica que ha dado instrucciones al secretario general de gobierno, a la secretaria de educación y al titular de la Unidad Educativa de la SET para que conformen una mesa de diálogo con las autoridades sindicales.

Y el miércoles 06 Tamaulipas amanece sin clases en la casi totalidad de sus escuelas primarias y secundarias. Algunas escuelas de zonas rurales optaron dar clase en virtud de que si regresaban alumnos a sus casas era ponerlos en riesgo.

El de educación era un escenario donde no había conflicto. Y para sentarse a dialogar el dirigente magisterial soberbio pone como condición que el Ejecutivo destituya a la titular de Educación. El maestro Arnulfo actúa más como enemigo político que como dirigente sindical de los maestros. ¿Porqué imponerle esa condición al gobierno de Américo Villarreal en lugar de poner de prioridad mejoras a los profesores?

El gran daño que ocasiona Arnulfo Rodríguez Treviño con la cancelación de clases no atenta con su formación academica. Un día o hasta una semana sin clases no ocasiona como quiera un gran daño a los miles de niños y adolesentes de todo Tamaulipas. El gran daño que hace el profesor Arnulfo es que pone a estos miles de niños, de niñas y adolescentes en un gran riesgo de seguridad. Ello si consideramos que un altisímo número de familias tamaulipecas, no ven a las escuelas solamente como un sitio donde sus hijos reciban formación, educación sino que estas escuelas primarias y secundarias son la realidad Guarderías, sitios seguros donde están por varias horas los menores de edad, dado que papá y mamá trabajan y sus menores hijos corren riesgo si se quedan solos en casa. Igual ocurre con las de familias monoparentales que están compuestas pór un solo progenitor y uno o varios hijos.

Muchos menores de edad no pueden quedar solos en casa. Ellos mismos, solitos, se pueden hacer daño. La realidad mexicana es que así sea ya una escuela secundaria o escuela preparatoria, la verdad realidad es que además de ser meras escuelas son también Guarderías. Desconozco como andemos ahora en el tema de los desayunos escolares pero bien que recuerdo que en como hace cosa de 6 años el director /(lamento no recordar su nombre) de la Secundaria Técnica 12 «Francisco Javier Mina», de Soto la Marina, sentados en el Comedor de la escuela me contó estar contento de la modernización del referido Comedor pues añadió que la mitad del alumnado llegaba a la escuela sin desayunar en razón de las carencias familiares.

El que no haya clases pone a cientos, miles de niños y adolescentes tamaulipecos en riesgo pues sus padres trabajan y no todos tienen abuelitas o tíos que los cuiden. El líder Arnulfo, y los maestros integrantes de su planilla bien que deben saber esto. Un niño solo en casa puede recibir daño o hacerse daño solo. Muchos tendrán apetito, hambre y no saben usar ni la estufa ni el cuchillo de la cocina. Arnulfo y el sindicato de la sección 30 habían, deberían recapacitar.

Si el profe Arnulfo no quería a la maestra Lucía Aimé al frente de la SET yo creo que más hubiera logrado si hace esa petición en privado, en corto al gobernador Américo. Tache al maestro Arnulfo.

2.- El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Salud, dio inicio a la campaña de vacunación anticovid para los menores de 5 a 11 años de edad, informó el titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández, al indicar que se contempla la aplicación de unas 11 mil 160 dosis de vacuna Pfizer para este grupo de edad.

Comentó que se aplicarán los refuerzos a los menores que están pendientes y los módulos de vacunación estarán instalados en Centros de Salud rectores de las Jurisdicciones Sanitarias de Victoria, Tampico, Mante, San Fernando, Jaumave, Padilla y Altamira; Clínicas del ISSSTE de Tampico, Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Mante; Hospital Regional Militar y los Hospitales Regionales de PEMEX en Madero y Reynosa.

“Con esta jornada se cumplen las necesidades de la población de completar los esquemas de esta vacuna entre la población infantil, así como aplicar refuerzos a los pacientes pediátricos que presenten comorbilidades; gracias al apoyo y gestiones del gobernador, Américo Villarreal Anaya, se obtienen las dosis necesarias para cubrir a estos grupos”, señaló.

Mencionó que por el momento son 11 municipios en los que se activaron las jornadas desde el lunes 4 de septiembre y concluirán el 16 del mismo mes, los horarios y fechas, así como los lugares de aplicación se sujetarán de acuerdo al municipio y la demanda de la población.

3.- En el arranque de clases, el rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos explicó a los nuevos alumnos que el programa Vida UAT es una nueva manera de experimentar la formación univeritaria, que va a enriquecerse con actividades extraescolares que estarán disponibles para su aprovechamiento.

Y añadió Mendoza Cavazos:»Para eso están aqui, están para aprender, para vivir experiencias. En ese sentido, hay que aprovecharlo al máximo. Van a conocer a muchas personas con las cuales van a convivir, van a tener experiencias que nunca van a olvidar. Aprovechen al máximo la experiencia universitaria».

Agregó el rector de la UAT que se trata de vivir experiencias fuera del salón de clases, y los exhortó a aprovechar todo lo que la Universidad tiene para ofrcverles en todas las actividades. NOS VEMOS.